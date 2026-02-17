Nuveen übernimmt Schroders und schafft Asset-Manager mit 2,5 Billionen Dollar

Nuveen und der britische Vermögensverwalter Schroders haben sich auf eine empfohlene Barübernahme geeinigt. Käuferin ist Pantheon LLC, eine neu gegründete Tochtergesellschaft von Nuveen und Teil der TIAA-Gruppe. Sie wird das gesamte ausgegebene und noch auszugebende Aktienkapital von Schroders erwerben.

Mit dem Zusammenschluss entsteht einer der weltweit größten aktiven Asset Manager. Das kombinierte verwaltete Vermögen beläuft sich auf rund 2,5 Billionen US-Dollar. Damit rückt die neue Gruppe in eine Größenordnung vor, die ihr im internationalen Wettbewerb zusätzliche Schlagkraft verleiht.

Beide Häuser verweisen auf die strategische Ergänzung ihrer Geschäftsmodelle. Nuveen bringt insbesondere ihre Stärke im institutionellen Geschäft ein, während Schroders über eine breite internationale Aufstellung und Erfahrung im Wealth-Management verfügt.

Die kombinierte Gruppe will ihre Marktposition vor allem bei institutionellen Investoren weiter ausbauen. Dazu zählen unter anderem Pensionskassen, Versicherungen und andere große Kapitalanleger. Ziel ist es, bestehende Kompetenzen zu bündeln und den Zugang zu Mandaten in unterschiedlichen Regionen zu erleichtern.

Auch im Wealth-Management soll das gemeinsame Unternehmen wachsen. Hier setzen beide Seiten auf eine stärkere Verzahnung von Investmentexpertise, Produktangebot und Vertrieb. Das breitere Angebot soll es ermöglichen, unterschiedliche Kundensegmente gezielter anzusprechen.

Mit der Übernahme reagiert Nuveen zugleich auf den anhaltenden Konsolidierungsdruck in der Asset-Management-Branche. Steigende regulatorische Anforderungen, wachsende Kosten und der Wettbewerb um Performance und Vertriebskapazitäten erhöhen den Druck auf mittelgroße Anbieter.

Konsolidierung prägt das globale Asset-Management

Der Zusammenschluss ist Teil einer Entwicklung, in der sich internationale Vermögensverwalter durch Übernahmen zusätzliche Größe und Diversifikation sichern. Skaleneffekte gelten dabei als entscheidender Faktor, um Margen zu stabilisieren und Investitionen in Technologie sowie Produktentwicklung zu finanzieren.

Für Schroders bedeutet die Transaktion den vollständigen Übergang in die TIAA-Gruppe. Nuveen stärkt mit dem Schritt ihre globale Präsenz und erweitert ihr Angebotsspektrum deutlich. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 2,5 Billionen US-Dollar zählt die neue Einheit künftig zu den größten aktiven Asset Managern weltweit.