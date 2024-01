WERTGRUND verstärkt Vorstand

Heizungsgesetz sorgt für Gas-Boom in 2023

Im kommenden Jahr tritt das sogenannte Heizungsgesetz in Kraft, also das reformierte Gebäudeenergiegesetz. Die langwierige Debatte hat viele Hauseigentümer verunsichert – und den Absatz von Gasheizungen noch einmal deutlich in die Höhe getrieben.