Wertpapierbank Steubing und Plattform-Betreiber Finexity kooperieren

Die „Tokenisierung“ biete die Möglichkeit, alternative Vermögenswerte möglichst kosteneffizient zu verbriefen, heißt es in einer Mitteilung von Finexity. Gemeint ist die Ausgabe von digitalen Berechtigungsscheinen („Token“) auf Basis der Blockchain-Technologie.

Durch die Kooperation sollen den Angaben zufolge nun auch die professionellen Kunden der Steubing AG einen vereinfachten Zugang zu digitalen Wertpapieren alternativer Anlagemöglichkeiten bekommen. Paul Huelsmann, CEO und Co-Founder von Finexity: „Neben dem Vertrieb freuen wir uns auch darauf, zusammen mit der Steubing AG und ihren Kunden digitale Wertpapiere in verschiedenen Anlageklassen aufzulegen.“

Erste Kunst-Tokenisierung abgeschlossen

„Wir sind fest davon überzeugt, dass sich digitale Wertpapiere im Bereich alternativer Anlageklassen langfristig etablieren werden“, wird Adrian Hurler, Head of Sales bei der Steubing AG, in der Mitteilung zitiert. Demnach soll durch die Kooperation den professionellen Kunden ermöglicht werden, eigene Vermögenswerte zu digitalisieren, zu handeln und das eigene Portfolio breiter aufzustellen. Eine erste Tokenisierung in der Assetklasse Kunst sei bereits zwischen den beiden Partnern erfolgreich abgeschlossen worden. Weitere Opportunitäten, die den Netzwerken beider Parteien exklusiv zur Zeichnung offenstehen werden, seien aktuell in der Entwicklung.

Kerngeschäft der in einer breiteren Öffentlichkeit bislang nur wenig bekannten Wertpapierhandelsbank Steubing AG ist den Angaben zufolge das institutionelle Brokerage für alle Vermögensklassen mit Zugang zu allen regionalen und internationalen Börsen- und Handelsplätzen. Ihre Dienstleistungen richten sich an institutionelle Kunden und Vermögensverwalter. Finexity betreibt eine Plattform für digitale Investments, stellt die Technologie aber auch Dritten zur Verfügung.