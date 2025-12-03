Würze fürs Depot – der Acatis Datini Valueflex Fonds

Seit seiner Auflage im Dezember 2008 verfolgt Fondsmanager Dr. Hendrik Leber einen unkonventionellen Ansatz. Der Valueflex ist kein Produkt für Anleger, die den ruhigen Schlaf über alles stellen. Vielmehr richtet er sich an jene, die Marktzyklen mit Überzeugung und Durchhaltevermögen durchschreiten wollen. Denn Leber, Fondsmanager des Jahres 2017, nutzt im Rahmen dieser Mischfondsstrategie das gesamte Spektrum des Investmentuniversums – von Aktien über Anleihen bis hin zu alternativen Anlagen und Sondersituationen.

Ursprünglich wurde der Fonds auf Wunsch eines einzelnen Investors konzipiert – als Publikumsfonds mit dem Ziel einer unternehmerischen Rendite, nicht primär der Risikominimierung. Passend dazu trägt er den Namen Francesco di Marco Datini, eines florentinischen Kaufmanns des 14. Jahrhunderts, der als Sinnbild für Klugheit, Weitblick und Wagemut gilt. Sein Motto „Im Namen Gottes und des Geschäfts“ prägt auch den Geist des Fonds: Handeln mit Mut und Verantwortungsbewusstsein.

Chancen erkennen – nicht Risiken vermeiden

Die moderne Fondsindustrie ist häufig von Benchmarkdenken geprägt: Wer Indizes nachbildet, minimiert das Karriererisiko, aber auch die Chance auf echten Mehrwert. Leber hingegen vertraut auf

fundamentale Überzeugung. Er sucht weltweit nach Unternehmen, Branchen und Themen, deren langfristiges Potenzial vom Markt noch nicht erkannt wurde. „Wer Risiken versteht, kann sie gestalten

– und wer sie gestaltet, erschließt Chancen“, lautet sein Credo. Ein Investment kommt nur dann infrage, wenn es einen hohen Erwartungswert aufweist – also die Aussicht auf eine überdurchschnittliche

Wertsteigerung bei vertretbarem Risiko bietet. Manche Positionen liegen über Jahre im Depot, bis der Markt ihre Qualität erkennt. Andere werden aussortiert, wenn sich die Investmentthese

nicht bestätigt. Diese konsequente Überprüfung sorgt dafür, dass der Fonds trotz seiner Freiheitsgrade einer klaren Logik folgt.

Frei denken, flexibel handeln

Der Acatis Datini Valueflex ist ein benchmarkfreier Fonds, der seine Entscheidungen unabhängig von Indizes trifft. Dadurch kann er auf Veränderungen der Märkte schnell reagieren – mit neuen Themen,

angepassten Gewichtungen oder auch ungewöhnlichen Investments. So finden sich im Portfolio nicht nur klassische Aktien und Anleihen, sondern auch Kryptowährungen (über Zertifikate), Zinsstrukturstrategien oder Inflationswetten. Diese Flexibilität macht den Fonds zu einer Art unternehmerischem Allrounder im Depot – einer Position, die Würze ins Portfolio bringt. Sie ermöglicht

es, von Fehlbewertungen und Sondersituationen zu profitieren, die in traditionellen Allokationen

meist unentdeckt bleiben.

Zwischen Mut und Disziplin

Natürlich hat eine solch mutige Herangehensweise ihren Preis: Die Volatilität kann hoch sein, zwischenzeitliche Rückschläge gehören dazu. Doch genau darin liegt die Stärke des Konzepts. Denn der Fonds zielt nicht auf kurzfristige Stabilität, sondern auf langfristige Wertsteigerung. Anlegerinnen und Anleger sollten bereit sein, diesem Kurs über Jahre zu folgen – wer die Schwankungen aushält,

kann mitunter überproportional profitieren. Im laufenden Jahr bis Ende September 2025 liegt die Wertentwicklung der Anteilklasse A bei +9,3 Prozent. Seit Auflage erzielte der Fonds ein beeindruckendes Gesamtergebnis von 798,8 Prozent, was einer durchschnittlichen Rendite von 14,0 Prozent pro Jahr entspricht. Diese Zahlen verdeutlichen, dass aktives, benchmarkfreies Management in den richtigen Händen eine echte Alternative zur Indexnachbildung sein kann.

Für wen der Fonds geeignet ist

Der Acatis Datini Valueflex richtet sich an erfahrene Anleger, die bereit sind, über den Tellerrand hinauszublicken. Er eignet sich als Beimischung für diversifizierte Portfolios – als Impulsgeber, der Chancen nutzt, wo andere nicht hinschauen. Seine starke Individualität, Unkonventionalität und Flexibilität machen ihn zu einem seltenen Vertreter einer fast vergessenen Fondsphilosophie: der des eigenverantwortlich denkenden Investors.

Fazit: Der Acatis Datini Valueflex ist kein Fonds für schwache Nerven – aber einer für starke Charaktere. Er verkörpert das Ideal des unternehmerischen Investierens, bei dem Mut, Weitsicht und Disziplin zusammenkommen. Dr. Hendrik Leber und sein Team beweisen, dass es auch in Zeiten standardisierter Anlagestrategien noch Fonds gibt, die anders denken – und genau deshalb erfolgreich sind.