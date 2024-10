Zinsen, Inflation oder Wahlen: Was dominiert die Stimmung der Anleger?

Das Jahr 2024 war ein Jahr des Wandels für die globale politische und wirtschaftliche Landschaft, in dem eine Rekordzahl an Wahlen stattfand und die Zentralbanken zu Zinssenkungen übergingen.

Von diesen beiden Themen ist die Geldpolitik der Zentralbanken dasjenige, das die Wertentwicklung der Portfolios in den nächsten zwölf Monaten am ehesten beeinflussen wird. Dies geht aus der Global Investor Insights Survey von Schroders hervor, die die Anlageperspektiven von 2.830 globalen Finanzexperten analysiert, die Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Family Offices, Stiftungen, Gatekeeper und Vermögensverwalter vertreten.

Die Politik der Zentralbanken erwies sich zwar als der wichtigste Faktor, der die Wertentwicklung der Portfolios beeinflussen könnte, doch war sie dicht gefolgt von hohen Zinsen und dem Risiko eines wirtschaftlichen Abschwungs. Diese Antworten sind miteinander verknüpft und deuten darauf hin, dass die Anleger befürchten, dass sich die hohen Zinsen allmählich negativ auf die Weltwirtschaft auswirken. Die Anleger könnten außerdem besorgt sein, dass die Zentralbanken die Zinssätze zu spät gesenkt haben, um einen stärkeren Abschwung abzuwenden.

In einem Jahr, in dem die Märkte fünf oder sogar sechs Zinssenkungen von der US-Notenbank Fed erwarteten, ist es vielleicht nicht überraschend, dass die Politik der Zentralbanken – zusammen mit den hohen Zinssätzen – für viele Anleger ein Hauptanliegen ist. Diese Erwartungen an signifikante Zinssenkungen in den USA wurden schnell zurückgeschraubt, da sich die Inflation als hartnäckig erwies. Zum Zeitpunkt unserer Umfrage (Juni/Juli 2024) waren noch keine Zinssenkungen vorgenommen worden, wenngleich es im September eine Senkung um 50 Basispunkte gab.

Die Zentralbankpolitik steht ganz oben auf der Liste der Faktoren, die die Anlageperformance am ehesten beeinflussen

George Brown, Senior US Economist, sagte: „In den letzten Monaten hat eine Kombination aus schwacher Inflation und Wachstumssorgen zu erneuten Erwartungen an erhebliche Zinssenkungen in den USA geführt. In der Tat befinden sich die meisten großen Zentralbanken im Lockerungsmodus, um die Belastung des Wachstums durch hohe Zinsen zu verringern, was ein günstiges Umfeld für Risikoanlagen wie Aktien bieten dürfte.

Das Risiko der Zentralbankpolitik beschränkt sich jedoch nicht darauf, die Zinsen zu hoch zu halten. Eine zu rasche Zinssenkung birgt eigene Risiken, zumal wir weiterhin davon ausgehen, dass die US-Wirtschaft eine Rezession abwenden und eine weiche Landung erreichen wird. Aggressive Zinssenkungen in dieser Phase des Konjunkturzyklus könnten den Inflationsdruck anheizen. Und das ist natürlich auch ein Problem für die Anleger, denn mehr als 60 % der Befragten gaben an, dass das Inflationsrisiko einen Einfluss auf ihre Portfolios hat.“

Zwar sind alle Anlageklassen bis zu einem gewissen Grad von geldpolitischen Veränderungen betroffen, aber die Anleihen trugen die Hauptlast des starken Zinsanstiegs, nachdem die Zinsen jahrelang nahe bei Null lagen. Wenn die Zinsen steigen, sinken die Anleihekurse in der Regel. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Besorgnis über makroökonomische Risiken und die Zentralbankpolitik insbesondere für Anleger in festverzinslichen Wertpapieren an erster Stelle steht, wie die folgende Grafik zeigt.

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Bedrohungen für festverzinsliche Anlagen in den nächsten ein bis zwei Jahren?

Wahlen mögen ein Störfaktor sein, aber längerfristig zählt die Politik mehr

Auch politische Risiken stehen ganz oben auf der Liste der Sorgen von Anleiheanlegern. Diese Sorgen stehen jedoch möglicherweise nicht in direktem Zusammenhang mit dem vollen Wahlkalender in diesem Jahr. Tatsächlich zeigt die Umfrage, dass die Anleger den zahlreichen Wahlen in diesem Jahr und deren Auswirkungen auf ihr Anlagerisiko bzw. ihre Anlagepositionierung recht zuversichtlich gegenüberstehen.

In mehr als 40 Ländern, die drei Viertel des globalen investierbaren Universums repräsentieren, haben nationale Wahlen stattgefunden oder stehen bevor. Allerdings hat nur eine Minderheit der Umfrageteilnehmer aufgrund der erhöhten Unsicherheit, die Wahlen mit sich bringen, ein defensiveres oder risikoärmeres Profil gewählt. Ein großer Teil (41 %) ist der Ansicht, dass es sich bei den Wahlen nur um kurzfristige Ereignisse handelt, die sich nicht auf ihre langfristige Anlagestrategie auswirken werden.

Johanna Kyrklund, Co-Head of Investment und Group CIO, sagte: „Die wichtigste Wahl steht uns noch bevor, da die Amerikaner nächsten Monat an die Urnen gehen. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass sich Politik in der Regel in Monaten und Jahren und nicht in Tagen abspielt.

Die Ergebnisse dieser Umfrage zeigen auch deutlich die Spannungen, mit denen Zentralbanken und politische Entscheidungsträger konfrontiert sind, da fast ebenso viele Kunden über das Inflationsrisiko wie über hohe Zinssätze besorgt sind.“

Glauben Sie, dass sich die in diesem Jahr weltweit stattfindenden Wahlen auf Ihre Risikobereitschaft/-positionierung auswirken werden?

Wie wir aus der obigen Grafik ersehen können, gab es bei diesem Thema einige bemerkenswerte regionale Unterschiede. Die Befragten in Nordamerika waren am ehesten bereit, ihre Anlagestrategie nicht zu ändern, während die Befragten in Mittel- und Südamerika am ehesten bereit waren, aufgrund der Wahlunsicherheit ein defensives oder risikoarmes Anlageprofil zu wählen.

Adam Farstrup, Head of Multi-Asset, Americas, sagte: „Die Daten zeigen, dass eine knappe Mehrheit der nordamerikanischen Befragten sich nicht durch politische Risiken und Wahlauswirkungen von ihrer langfristigen Politik abbringen lässt. Allerdings ändern immer noch 47 % der Befragten ihr Risikoprofil zumindest teilweise aufgrund von Bedenken über Wahlen und Politik. Dies könnte das Ausmaß der Veränderungen widerspiegeln, die durch die bevorstehenden Wahlen in der Politik wahrgenommen werden.“

Veränderungen in den Handelsbündnissen geben Anlass zur Sorge

Wenn es um die nationale Politikgestaltung geht, hoben Investoren politische und handelspolitische Allianzen als den Bereich hervor, der in den nächsten fünf Jahren den größten Einfluss auf Investitionen haben wird. Dies deutet darauf hin, dass der Wahlzyklus selbst zwar nicht als zentrales Risiko angesehen wird, dass aber eine mögliche Neugestaltung internationaler Bündnisse genau unter die Lupe genommen wird. Bemerkenswert ist, dass die Befragten in der Asien-Pazifik-Region sowie in Mittel- und Südamerika am ehesten Bedenken in Bezug auf Politik und Handel äußerten.

Welche Bereiche der nationalen Politikgestaltung werden Ihrer Meinung nach in den nächsten fünf Jahren den größten Einfluss auf die Investitionen haben?

David Rees, Senior Emerging Markets Economist, sagte: „Die Besorgnis über die US-Handelspolitik hat das Potenzial, Volatilität in den Schwellenländern zu verursachen. Der mexikanische Peso war im Vorfeld von Trumps Wahlsieg 2016 sehr volatil. Und die Einführung von Trumps Zöllen führte auch dazu, dass die chinesischen Märkte 2018/19 unterdurchschnittlich abschnitten.“

Aber es ist wichtig, die Risiken nicht zu überbewerten. Während Chinas direkter Anteil an den Exporten in die USA durch die Zölle gesunken ist, ist sein Anteil an den Weltexporten hoch geblieben, da die Waren über Dritte umgeleitet wurden. Eine restriktivere Politik gegenüber Mexiko in Verbindung mit Maßnahmen gegen die Einwanderung ist eindeutig möglich. Das Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada (USMCA) wurde jedoch bereits während der ersten Amtszeit von Trump neu verhandelt und soll erst 2026 überprüft werden.

Die Staatsverschuldung wurde ebenfalls als ein Faktor genannt, der sich auf die Investitionen auswirken könnte, wobei die nordamerikanischen Befragten dies am häufigsten angaben. Adam Farstrup sagte: „Angesichts der steigenden US-Staatsverschuldung auf ein besorgniserregendes Niveau sehen die Anleger wenig Engagement seitens der großen politischen Parteien, um die Defizite und die Schulden strukturell anzugehen.“

Die Notwendigkeit, die Militärausgaben angesichts der anhaltenden globalen Konflikte zu erhöhen, könnte ein Grund dafür sein, dass die staatliche Kreditaufnahme im Mittelpunkt steht. Der demografische Wandel und die Anforderungen an die Gesundheitsversorgung aufgrund einer alternden Bevölkerung könnten ein weiterer Faktor sein.

Johanna Kyrklund sagte: „Die hohe Staatsverschuldung ist in vielen großen Volkswirtschaften ein zentrales Problem. Obwohl die Bilanzen des privaten Sektors in der Regel in gutem Zustand aus der Covid-Ära hervorgegangen sind, bleiben die öffentlichen Bilanzen prekär. Ein wesentliches Risiko, das es zu beachten gilt, besteht darin, ob geopolitische Ereignisse und wachsende Schuldenberge die Anleihemärkte möglicherweise erheblich destabilisieren können. Wichtig ist die Glaubwürdigkeit der Institutionen und die Frage, wem Ihre Schulden gehören.

Letztlich ist der wichtigste Weg für Anleger, sich gegen diese Risiken abzusichern, die Diversifikation. Dies kann nach Regionen, nach Anlageklassen und unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Märkte geschehen.“