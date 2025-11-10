Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Zuversicht bei Hypoport: Wachstum soll 2026 wieder anziehen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Ronald Slabke
Foto: Hypoport
Hypoport-Chef Ronald Slabke

Nach einer Phase deutlicher Kursverluste blickt Hypoport wieder mit Zuversicht in die Zukunft. Vorstandschef Ronald Slabke sieht die Finanzplattformen des Konzerns auf Wachstumskurs und erwartet für 2026 neue Rekorde.

Der Finanzdienstleister Hypoport blickt mit Zuversicht auf das kommende Jahr. „Durch den systematischen Ausbau unserer Plattformen in allen drei Industrien schaffen wir so die Basis, um nächstes Jahr auf Rekordjagd auch im Ertrag zu gehen“, sagte Chef Ronald Slabke am Montag laut Mitteilung in Berlin bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bereits Ende Oktober hatte Hypoport vorläufige Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt und dabei auch die Umsatzprognose für 2025 gekappt. Diese wurden nun bestätigt. Die Aussagen zu 2026 nun kamen bei den Anlegern gut an.

Die Hypoport-Aktie legte zeitweise 10 Prozent zu und erholte sich damit ein Stück weit von ihrer jüngsten Schwäche. Alleine seit Veröffentlichung der Eckdaten samt gekappter Umsatzprognose Ende Oktober hatten die Anteilsscheine des Finanzdienstleisters rund ein Viertel an Wert verloren. (dpa-AFX)

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/zuversicht-bei-hypoport-wachstum-soll-2026-wieder-anziehen-706151/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.