Bauzinsen bei rund 3,6 Prozent: Warum Experten jetzt zum Handeln raten

Der Krieg im Mittleren Osten sorgt derzeit für Bewegung an den internationalen Kapitalmärkten. Auch die Baufinanzierung reagiert darauf: Für zehnjährige Darlehen zahlen Kreditnehmer aktuell im Schnitt rund 3,6 Prozent. Nach Einschätzung der Interhyp Gruppe handelt es sich dabei um ein Zwischentief.

Gleichzeitig mehren sich Hinweise, dass die Zinsen in den kommenden Monaten wieder steigen könnten. Hintergrund sind vor allem wachsende Inflationssorgen, die durch geopolitische Spannungen und mögliche Energiepreissteigerungen ausgelöst werden.

Der Konflikt im Mittleren Osten hat zunächst zu einer kurzfristigen Flucht in vermeintlich sichere Anlagen geführt. Diese Entwicklung drückte die Kapitalmarktzinsen vorübergehend. Inzwischen verschiebt sich die Stimmung jedoch wieder.

Ein Mitglied des Interhyp-Bankenpanels beschreibt die aktuelle Entwicklung so: „Nach einer kurzen Phase mit der Suche nach “sicheren Häfen” und dem damit verbundenen Rückgang der Kapitalmarktzinsen, überwiegt jetzt gerade die Inflationsangst. Die Kapitalmarktzinsen steigen bereits wieder.“

Wie stark dieser Trend ausfällt, hängt maßgeblich vom weiteren Verlauf des Konflikts ab. „Sollte der Konflikt zu einer längeren Phase von hohen oder noch höheren Energiepreisen führen, dürften auch die Kapitalmarktzinsen noch etwas weiter steigen“, so die Einschätzung aus dem Expertenkreis.

Im Interhyp-Bankenpanel geht eine klare Mehrheit der Experten davon aus, dass Bauzinsen mittel- bis langfristig wieder anziehen. Rund 67 Prozent der Befragten rechnen mit steigenden Konditionen für Immobilienfinanzierungen.

Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe, sieht derzeit ein günstiges Zeitfenster für Käufer. „Wir befinden uns momentan in einem Zins-Zwischentief, doch die durch den Konflikt im Iran ausgelösten Inflationssorgen und die drohenden Energiepreissteigerungen treiben die Renditen der Staatsanleihen. Dadurch werden auch die Bauzinsen steigen. Mein Rat: Wer eine Immobilie gefunden hat, sollte die Finanzierung jetzt fixieren und nicht auf weitere Rückgänge spekulieren.“