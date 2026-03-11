Altersgerecht umbauen: Maßnahmen und Förderungen im Überblick

Türschwellen, enge Bäder oder steile Treppen schränken Mobilität und Sicherheit ein. Rechtzeitiges Sanieren reduziert solche Barrieren und erhöht den Wohnkomfort.

Barrieren abzubauen ist kein Thema nur für ältere Menschen. Eigentümer und Mieter, die ihre Wohnsituation langfristig gestalten wollen, profitieren ebenso wie junge Familien oder Menschen mit Mobilitätseinschränkungen – etwa von schwellenlosen Zugängen oder breiteren Türen, die im Alltag mit Kinderwagen oder Gehhilfe den Unterschied machen. „Wer früh modernisiert, erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern auch den Alltagskomfort in jeder Lebensphase“, so Ralf Oberländer, Baufinanzierungsberater bei Schwäbisch Hall.

Welche Maßnahmen sind besonders sinnvoll?

Die Bandbreite reicht von baulichen über technische und sicherheitsrelevante Anpassungen. Welche Maßnahmen sinnvoll sind, hängt von der Immobilie und den individuellen Bedürfnissen ab. Barrieren im Wohnraum lassen sich beispielsweise durch schwellenlose Zugänge und Rampen, breitere Türen und größere Bewegungsflächen reduzieren. Auch der Umbau des Badezimmers mit einer bodengleichen Dusche und Haltegriffen sowie Treppen- und Plattformlifte sorgen für Barrierefreiheit.

Smart-Home-Technologien, wie Notrufsysteme, sensorgestützte Beleuchtung und vernetzte Warnsysteme erhöhen die Sicherheit zusätzlich. Im Außenbereich verbessern barrierearme Wege, breitere Stellplätze, die das Ein- und Aussteigen mit Rollstuhl oder Rollator ermöglichen, oder Überdachungen für eben diese Mobilitätshilfen die Zugänglichkeit rund um das Haus.

Einbruchschutz lässt sich oft förderfähig kombinieren: Einbruchhemmende Türen mit zusätzlichen Sicherheitsschlössern oder gesicherte Fenster erhöhen das Sicherheitsgefühl in den eigenen vier Wänden.

Förderprogramme: Antrag vor Baubeginn

Modernisierungen, die Barrieren abbauen, werden gefördert – unabhängig vom Alter der Antragstellenden. Die wichtigste Regel: Förderanträge müssen immer vor Baubeginn gestellt werden. „Der häufigste Fehler ist, erst mit dem Umbau zu starten und sich dann um die Förderung zu kümmern. Dann ist es meist zu spät“, warnt Oberländer.

KfW-Förderung „Altersgerecht Umbauen – Kredit (159)“

Die KfW fördert barrierereduzierende Baumaßnahmen mit einem zinsgünstigen Kredit von bis zu 50.000 Euro pro Wohneinheit – auch für Mietobjekte und den Kauf bereits modernisierter Immobilien.

Wiederaufnahme angekündigt: KfW-Investitionszuschuss „Barrierereduzierung (455-B)“

Das Zuschussprogramm wird aktuell angepasst und soll voraussichtlich ab Frühjahr 2026 wieder verfügbar sein. In der Vergangenheit lag der Zuschuss bei zehn Prozent der förderfähigen Kosten von Einzelmaßnahmen. Wichtig: Der Zuschuss ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht antragsfähig! Aktuelle Informationen finden Modernisierer hier: Barrierereduzierung – Investitionszuschuss (455-B) | KfW.

Förderung durch Pflegekassen

Menschen mit anerkanntem Pflegegrad erhalten einen Umbau-Zuschuss von bis zu 4.180 Euro pro Maßnahme – etwa für bodengleiche Duschen, Haltegriffe, Türanpassungen, Rampen oder Lifte. Bei mehreren Pflegebedürftigen im Haushalt sind bis zu 16.720 Euro möglich.

Regionale Förderprogramme

Einige Bundesländer und Gemeinden fördern durch zusätzliche Zuschüsse oder Beratungshilfen. Hier lohnt sich der Blick in die Förderdatenbank des Bundes und der Länder oder in das Angebot kommunaler Förderstellen. „Oft ist es die clevere Kombination verschiedener Programme, die eine Modernisierung wirtschaftlich attraktiv macht. Eine frühzeitige Beratung hilft dabei, die optimale Förderstruktur zu finden“, ergänzt Ralf Oberländer.

Aktuelle regionale Förderbeispiele:

▪ Abbau von Barrieren bei vorhandenem Wohnraum (WohnraumanpassungsR) des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung Brandenburg

▪ Förderung von Wohnen im Alter des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen

▪ Zusatzfinanzierung Barrierefreiheit (L-Bank Baden-Württemberg)

Schritt für Schritt zur barrierearmen Immobilie

Eine erfolgreiche altersgerechte Sanierung beginnt mit einer Bedarfsanalyse: Welche Bereiche verursachen im Alltag Schwierigkeiten – oder könnten künftig problematisch werden? Daraus ergibt sich eine sinnvolle Priorisierung der Maßnahmen. Zeitliche Planung: Förderanträge müssen immer vor Baubeginn gestellt werden. „Wer hier zu spät handelt, riskiert den Verlust des Anspruchs auf Förderung“, rät der Schwäbisch Hall-Experte. Neben der rechtzeitigen Antragstellung ist die Zusammenarbeit mit qualifizierten Fachbetrieben entscheidend. Viele Programme setzen technische Mindestanforderungen und Standards voraus, zum Beispiel bestimmte Bewegungsflächen, bodengleiche Duschen et cetera. Eine fachgerechte Planung stellt sicher, dass diese Vorgaben eingehalten werden und die Maßnahmen förderfähig bleiben. Finanzierungsmix prüfen: Die Kombination von KfW-Kredit, Pflegekassen-Zuschuss und gegebenenfalls regionalen Fördermitteln ist möglich.

Fazit: Altersgerecht zu sanieren bedeutet, das eigene Zuhause fit für die Zukunft zu machen. Barrieren abzubauen, erhöht nicht nur Sicherheit und Selbstständigkeit, sondern steigert zugleich Komfort und Lebensqualität. Staatliche Förderprogramme wie KfW-Kredite sowie Zuschüsse der Pflegekassen und regionale Programme erleichtern die Finanzierung. Wichtig sind: eine vorausschauende Planung, die rechtzeitige Antragstellung und fachliche Beratung.