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Leitzinsen bleiben stabil – was der EZB-Zinsentscheid für Immobilien bedeutet

Veröffentlichung: - Lesezeit 3 min
Foto (KI): MdSona - stock.adobe.com
Mit Hilfe von KI generiertes Symbolbild.

Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Leitzinsen unverändert, doch die Unsicherheit nimmt zu. Experten sehen vor allem bei Inflation, Finanzierungskosten und Immobilieninvestitionen neue Risiken. Was das für Kreditnehmer und Investoren jetzt bedeutet. Erste Stimmen aus der Immobilienwirtschaft zum EZB-Zinsentscheid.

Prof. Dr. Felix Schindler, Head of Research & Strategy, HIH Invest:

„Mit der Beibehaltung des Leitzinsniveaus bestätigt die EZB die Markterwartungen. Für eine Leitzinserhöhung als Reaktion auf die Eskalation im Nahen Osten und ihre Auswirkungen ist es zum aktuellen Zeitpunkt noch zu früh. Zum einen ist die Datenlage noch wenig belastbar und zum anderen sind auch mögliche Zweitrundeneffekte hinsichtlich der Inflations- und Wachstumsentwicklung in den kommenden Wochen im Blick zu behalten und zu analysieren.

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Ebenso ist die Dauer des Konflikts im Nahen Osten momentan nicht ausreichend abschätzbar. Entsprechend ist das Ausmaß der mittel- bis längerfristigen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die globalen Lieferketten, die Energiemärkte und nicht zuletzt die Inflationsentwicklung schwer vorhersehbar. Die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinserhöhung durch die EZB in den kommenden Monaten hat sich aber deutlich erhöht; die Kapitalmärkte haben bereits mit einem deutlichen Anstieg der langfristigen Renditen reagiert.

Die Entwicklung der langfristigen Kapitalmarktrenditen wird auch für die Liquidität und das Marktgeschehen an den Immobilien- und Finanzierungsmärkten in absehbarer Zukunft von entscheidender Bedeutung sein. Zur Sicherung von stabilen Cashflows wird für Investoren die Selektion und Identifikation von konjunkturresilienten Nutzungsarten sowie qualitativ hochwertigen Objekten mit bonitätsstarken Mietern in Märkten mit Nachfrageüberhängen in diesem Umfeld noch stärker an Bedeutung gewinnen.“

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