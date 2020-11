Der Weg Richtung Zukunft bleibt digital.

Vollautomatisierte Optimierungsmöglichkeiten gewährleisten effektiven und schnellen Bestandsaufbau. Mit dem elektronischen Maklerauftrag ist die Neukundenaufnahme leichter denn je. „Wir nutzen und bauen stets unsere digitalen Möglichkeiten weiter aus, siehe unseren neuesten Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Datenaufnahme. Damit ist unsere Attraktivität bei unseren Partnern gestiegen.“ sagt Thomas Maier, Vorstand Vertrieb & Service der 1:1 AG.

„Dabei schrauben wir unseren Servicestandard nach oben und nutzen den zeitlichen Vorteil der Digitalisierung, um im Service besonders zu punkten. Ein breites Portfolio zu bieten, um der Individualität des Versicherungsvertriebes gerecht zu werden, sowie höchsten Service mit Flexibilität und Kompetenz darzustellen, ist unser Selbstverständnis. Das sind die Pfeiler, die wir langfristig perfektionieren werden.“ führt Thomas Maier fort.

In dynamischen Zeiten ist Veränderung ausschlaggebend und definiert den Erfolg. Mit einem starken Team sowohl im Vertrieb als auch im Backoffice entwickelt sich die 1:1 AG weiter, bleibt fortschrittlich und damit positiv fokussiert auf dem Weg Richtung Zukunft!

In außergewöhnlichen Zeiten die richtigen Entscheidungen treffen

Mobiles Arbeiten, Online-Beratung und firmeneigene Rettungspakete gaben neuen Aufschwung und haben gezeigt, dass schnelle Veränderung möglich ist. Diese Erkenntnis beflügelt das Unternehmen weiterhin zunehmend! Motiviert wurde der digitale Wandel der 1:1 AG konsequent und zielführend umgesetzt. „Wir investieren und wollen den technologischen Fortschritt weiterhin leben. Dadurch gewährleisten wir den passiven Bestandsaufbau. Mit Hilfe unserer Online-Beratungssoftware lässt sich schnell und simpel eine Online-Beratung, ein Online-Meeting oder ein Recruiting-Gespräch binnen Sekunden umsetzen.“ sagt Thomas Maier. Und zusätzlich ganz bewusst: „Es geht nicht darum, zukünftig alles online zu machen, sondern gekonnt für die richtige Situation das passende Werkzeug zu nutzen.“

Die 1:1 AG ist sehr stolz darauf, Ihren Maklern auch in unsicheren Zeiten Unterstützung bieten zu können. Das ist die Verantwortung als starker Partner. Ein 1,2 Millionen € Rettungspaket half dabei. So bewies das Unternehmen Stabilität und Sicherheit in Krisenzeiten. In dieser Zeit wurden die internen Prozesse auf den Prüfstand gestellt und automatisiert. Der Kontakt via Online-Meetings ist schlagartig um 200% gestiegen.

„Die Corona-Pandemie hat uns darin bestätigt, die digitale Prozessoptimierung zu beschleunigen. Mit den neuen Technologien zur vollen Automatisierung des Geschäfts sowohl im privaten wie im gewerblichen Bereich, sind wir nachhaltig und zukunftsorientiert. Wir sind breit aufgestellt, liefern ein umfassendes Portfolio und zahlreiche Features, die uns von vielen Pools und Vertrieben unterscheiden, und dadurch ein Stück weit attraktiver machen für den Makler oder diejenigen, die es werden wollen. In Summe werden wir unser Unternehmen weiterhin für die Zukunft stark machen.“ sagt Thomas Maier abschließend.