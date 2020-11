Tierkrankenversicherung: Frankreichs Marktführer SantéVet startet in Deutschland

Operationen bei Haustier können schnell teuer werden. Tierkrankenversicherungen bieten hier Schutz und das Angebot und Zahl der Anbieter wächst.

Mit SantéVet kommt jetzt ein Versicherungsmakler auf den deutschen Markt, der sich auf Krankenversicherungen für Haustiere spezialisiert hat und damit seit Jahren Marktführer in Frankreich und Belgien ist.

Abgesichert sind tiermedizinische Kosten bis zu 90 Prozent der Tierarztrechnung sowie die Kosten für erforderliche Vorsorgeuntersuchungen wie Impfungen. Die Kostenerstattung erfolgt in der Regel in maximal 72 Stunden, nachdem die Tierarztrechnung bei SantéVet eingegangen ist.

„Wir freuen uns sehr, unsere Versicherungen jetzt auch in Deutschland anzubieten – und das gemeinsam mit dem starken Versicherungspartner Allianz Deutschland“, sagt Jérôme Salord, Gründer und CEO von SantéVet. „Vor allem in Frankreich, Belgien und auch in Spanien vertrauen viele Hunde- und Katzenbesitzerinnen und -besitzer seit Jahren unserer Expertise in Sachen Tiergesundheit.“

All-in-One-Tarif

SantéVet bietet ausschließlich Krankenversicherungen für Haustiere an: Für Hunde und Katzen hat der spezialisierte Versicherungsmakler einen „All-in-One“-Tarif aufgelegt.

Er bietet umfassende Flexibilität: Eine freie Tierarztwahl und einen weltweiten Versicherungsschutz. Eine Besonderheit des Tarifs ist, dass er Tiermediziner die freie Wahl der therapeutischen Behandlung und freie Honorarwahl überlässt, also unabhängig vom Satz der Gebührenordnung.

Bei diesem Tarif übernimmt die Versicherung Tierarztkosten während der gesamten Lebensdauer des Tieres bis zu 85 Prozent – bis zu 5.000 Euro pro Jahr. Darunter fallen zum Beispiel stationäre Aufenthalte, Ultraschall, Röntgen, MRT, CT, Laboranalysen und Krankentransporte.

Bezahlt werden auch alle Medikamente und die Behandlung unterstützende Maßnahmen sowie alternative Behandlungen wie Physiotherapie, Osteopathie, Akupunktur, Laser, Homöopathie oder Hydrotherapie. Pro Jahr erstattet der Versicherungsmakler pauschal 50 Euro pro Jahr, zum Beispiel für Impfungen, Antiparasitika oder Kennzeichnung.

Individuelle Tarifgestaltung

Die Höhe des monatlichen Versicherungsbeitrags berücksichtigt neben dem Alter des Tieres auch die jeweilige Rasse des Hundes oder der Katze, wobei keine Rasse ausgeschlossen ist. Daneben verzichtet SantéVet auf einen vorvertraglichen Gesundheitsfragebogen.

Speziell für Wohnungskatzen gibt es den Tarif „Cat Indoor“. Dieser bietet eine Katzenkrankenversicherung mit Leistungen, die auf die tatsächlichen Risiken von Wohnungskatzen zugeschnitten sind.

Tierarztkosten übernimmt SantéVet hierbei zu 90 Prozent, die jährliche Obergrenze liegt bei 1.800 Euro. Darüber hinaus wird therapeutisches Futter mit einer Pauschale von 50 Euro erstattet und zusätzlich gibt es eine Vorsorgepauschale in Höhe von 50 Euro. (dr)

Foto: Shutterstock/SanteVet