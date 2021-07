VEMA: Maklers Lieblinge in der Gewerbeversicherung

Eine gute Entwicklung an den Kapitalmärkten, ein günstiger Schadenverlauf in der Sachversicherung, deutliche Fortschritte in der Impfkampagne und eine niedrige Inzidenz: Vor dem Hintergrund hebt die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) ihre Prognose für das Konzernergebnis 2021 deutlich an.