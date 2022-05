Exklusives Video von der Cash. Digital Week 2022: Der Appetit auf Investitionen in Kryptowährungen und Blockchain-Projekte ist enorm – allerdings ist nicht jeder potenzielle Anleger bereit oder in der Lage, direkt zu investieren. Auf welche Weise ein Einstieg bei Bitcoin, Ethereum und Co. dennoch möglich ist, erklärt Susanne Fromm, Geschäftsführerin coinIX GmbH & Co. KGaA.