AfW: Swiss Life Deutschland ist neues Fördermitglied

Wie der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. mitteilt, hat er ein neues Fördermitglied gewonnen. Zum 1. Juli 2017 hat sich der Versicherer Swiss Life Deutschland dem Kreis der Förderer des AfW angeschlossen.

Der AfW begrüßt den Versicherer Swiss Life Deutschland als neues Fördermitglied. Seit 1. Juli unterstützt das in Garching bei München ansässige Unternehmen durch seine Fördermitgliedschaft die Arbeit des Verbands.

Swiss Life Verbandsarbeit aktiv unterstützen

“Der AfW leistet in der Interessensvertretung seiner Mitglieder eine wichtige Arbeit. Diese möchten wir als einer der führenden Maklerversicherer in Deutschland in Zukunft aktiv unterstützen und bringen uns gerne mit unserem vertrieblichen und regulatorischen Know-how ein”, sagt Dr. Matthias Wald, Leiter Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland.

“Wir freuen uns sehr darüber, mit der Swiss Life Deutschland ein weiteres Fördermitglied für die Unterstützung unserer Arbeit zum Erhalt und der weiteren Förderung eines unabhängigen Vertriebes von Finanzdienstleistungen in unserem Lande gewonnen zu haben”, kommentiert AfW-Vorstand Matthias Wiegel. (jb)

