BaFin-Lizenz für Vertriebsgesellschaft der LHI-Gruppe

Die LHI Capital Management GmbH hat die Erlaubnis als Finanzdienstleistungsinstitut nach Paragraf 32 KWG von der Finanzaufsicht BaFin erhalten. Damit will das Unternehmen das Angebot vor allem für institutionelle Investoren ausweiten.

Mit der Erlaubnis unterliegt die Vertriebsgesellschaft der LHI-Gruppe dem höchsten Regulierungsstandard im Bereich der Anlagevermittlung und Anlageberatung, teilt LHI mit. Die LHI Capital Management GmbH habe ihre Geschäfte auf Basis der bereits im März 2017 erteilten Erlaubnis am 1. Juni aufgenommen.

Sie beabsichtige insbesondere, als Wertpapier ausgestaltete Schuldverschreibungen sowie Genussscheine für professionelle Investoren zu strukturieren und anzubieten. Aufgrund der gestiegenen regulatorischen Anforderungen institutioneller Investoren, zum Beispiel durch die Einführung von Solvency II und die seit 2015 geltende neue Anlageverordnung für Investoren aus dem Bereich der Versicherungen, sieht das Unternehmen in diesem Geschäftsfeld weitere Wachstumsmöglichkeiten.

Ausweitung auf DACH-Region

Daneben plant die LHI Capital Management GmbH, ihre Dienstleistungen künftig auch ausländischen Investoren, insbesondere in der DACH-Region, anzubieten, also neben Deutschland (D) auch in Österreich (A) und der Schweiz (CH).

Die LHI Capital Management GmbH ist zu 100 Prozent eine Tochtergesellschaft der LHI Leasing GmbH und wurde im Juni 2012 gegründet. Die Gesellschaft übernimmt der Mitteilung zufolge alle Vertriebsaktivitäten der LHI-Gruppe sowie die laufende Investorenbetreuung. Sie gestalte in den Anlageklassen Real Estate, Renewables und Aviation Investments für private, semi-professionelle und professionelle Investoren.

Die LHI-Gruppe verfügt bereits über eine Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) mit der Erlaubnis der BaFin zur Verwaltung alternativer Investmentfonds (AIF). (sl)

Foto: LHI