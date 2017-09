Standard Life und Going Public bieten Workshops für Makler

Der Versicherer Standard Life Deutschland hat gemeinsam mit dem Berliner Schulungsanbieter Going Public – Akademie für Finanzberatung das exklusive Weiterbildungsprogramm “Future Ready” entwickelt. Das Angebot richtet sich an Versicherungsmakler und -berater, die sich um einen Platz bewerben können.

Wie Standard Life mitteilt, richtet sich das Weiterbildungsprogramm “Future Ready” an Berater und Vermittler, die sich sowohl zu den neuesten Entwicklungen im Versicherungsmarkt, bei der Regulierung und der Digitalisierung weiterbilden wollen, als auch ihr eigenes Unternehmen besser am Markt positionieren möchten.

Das Angebot besteht aus sechs je ein- bis zweitägigen Workshops zu verschiedenen Themen, die von Going Public ausschließlich für Standard Life veranstaltet werden. Das Konzept haben die beiden Unternehmen gemeinsam entwickelt.

Workshops werden durch Webinare ergänzt

Die Workshops befassen sich laut Standard Life mit der Positionierung des eigenen Betriebs, Gewinnen und Kosten sowie Effizienzsteigerung in den Unternehmensprozessen. Weitere Inhalte sind demnach die Beratungs- und Investmentkompetenz, die Wahrnehmung des Unternehmens durch den Kunden sowie Kommunikation und Außenwirkung.

An die Workshops schließen sich Webinare und persönliche Termine mit geschulten Vertriebsmitarbeitern von Standard Life an, um die Inhalte weiter zu vertiefen. Im Februar 2015 hat der Versicherer eigenen Angaben zufolge alle Maklerbetreuer von der Industrie- und Handelskammer zu “Unternehmensentwicklern für Vermittlerbetriebe (IHK)” ausbilden lassen.

Weiterbildungsprogramm in Großbritannien und Irland erprobt

Standard Life hat das Programm bereits vor einigen Jahren für Makler in Großbritannien und Irland gestartet. “Die meisten unserer Versicherungsmakler machen ihren Job ja schon seit langem erfolgreich und mit hoher Motivation”, sagt Christian Nuschele, Leiter des Vertriebs von Standard Life Deutschland und Österreich.

“Sie spüren aber, dass sie ihr Geschäft und sich selbst besser auf die sich schnell verändernden Rahmenbedingungen in der Branche vorbereiten müssen”, so Nuschele weiter. “Deshalb wollen wir unsere Partner im unabhängigen Vertrieb mit diesem, vor allem in Großbritannien bewährten Schulungsprogramm stärken. Es freut uns sehr, dass das erste Feedback der Teilnehmer äußerst positiv ist.”

Bereits Mitte Juli haben die ersten “Future Ready”-Workshops für zwei der insgesamt vier Trainingsgruppen begonnen. Das Programm dauert bis Mai 2018. Die Teilnehmerzahl pro Gruppe ist auf zwölf Versicherungsmakler und -berater beschränkt. Interessenten können sich per E-Mail an

FutureReady@standardlife.de bewerben. (jb)

Foto: Shutterstock