Nächster „Independence Day“: Mentoring im Fokus

Das Motto lautet diesmal: „Erfahrung weitergeben, Zukunft gestalten.“ Von 10 bis 13 Uhr sollen junge Maklerinnen und Makler in einem Online-Format wertvolle Impulse von erfahrenen Branchenprofis erhalten.

In einem moderierten Format auf der Plattform „Trember“ stellen sich die teilnehmenden Mentoren zunächst in der großen Runde vor. Im Anschluss gehen sie in eigene Gesprächsräume, in denen sie den Teilnehmenden für individuelle Fragen, Austausch und Diskussionen zur Verfügung stehen. Der AfW verspricht lebendige Gespräche mit echten Einblicken aus dem unternehmerischen Alltag.

Mit dabei sind Andreas Brunner (Vema), Bastian Röder (BCA), Dr. Bernward Maasjost (PMA), Lars Drückhammer (Blau Direkt), Marcus Rex (JDC), Martin Steinmeyer (Netfonds), Marvin Pfanschilling (Charta), Norbert Porazik (Fonds Finanz) und Oliver Drewes (Maxpool).

Der Zugang zum „Independence Day“ ist Mitgliedern des AfW vorbehalten. Die Teilnahme ist kostenfrei.