Spudy bündelt Kompetenzen

Die Spudy-Gruppe geht einen weiteren Schritt, um sich proaktiv für neue Anforderungen zu rüsten und dafür Kompetenzen strategisch an Standorten zu bündeln. Zum April werden die Bereiche Vermögenscontrolling und Reporting in Frankfurt am Main bei der ICR GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zusammengeführt. Die Family Office-Teams vor Ort in Hamburg, Frankfurt und künftig auch in München konzentrieren sich von nun an auf die strategische Beratung der Mandanten im In- und Ausland.

“Neue Mandanten haben neue Anforderungen und Wünsche, die wir Family Officer adressieren”, erklärt der Leiter des Family Offices in Hamburg, Kai Neugebauer: “Die Frankfurter Controllingspezialisten versorgen uns mit einem verlässlichen Vermögensreporting als Grundlage für unsere strategische Arbeit. Wir sind dabei auf Steuer- und Vermögenstransparenz im liquiden und illiquiden Bereich angewiesen – und die Anforderungen an Transparenz und Datensicherheit werden hier immer höher. Mit der Bündelung dieser Expertise an einem Standort sind wir für die Zukunft nun noch besser gewappnet.”

Synergieeffekte und Effizienzgewinne

Die Zusammenführung der Bereiche Vermögenscontrolling und Reporting in einem Kompetenzzentrum vor Ort erlaube eine Binnendifferenzierung und Spezialisierung, die bisher kaum möglich war, erklärt Jens Spudy, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Spudy-Gruppe: “In einem größeren Team lässt sich die Spezialisierung einzelner Mitarbeiter auf Detailfragen realisieren. So führt die Konzentration dieses Leistungsbereiches in Frankfurt dazu, dass wir künftig eine noch bessere Qualität unserer Leistungen sicherstellen können.” Zusätzlich profitiere die Unternehmensgruppe von Synergieeffekten und Effizienzgewinnen, so Spudy.

Um den eingeschlagenen Wachstumspfad weiter zu verfolgen und zugleich das Leistungsniveau hochzuhalten und auszubauen, sucht die Spudy-Gruppe derzeit gezielt nach weiteren erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Frankfurter Kompetenzteam sinnvoll ergänzen. (fm)

Foto: Spudy Family Office