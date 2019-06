Jeder dritte Banker ist unzufrieden mit seinem Job

Es würde uns wirklich extrem freuen, wenn in der Debatte zum bezahlbaren Wohnen endlich der Punkt ernst genommen wird, dass nur mehr bezahlbarer Wohnungsbau das Problem an der Wurzel packt – und dieser nicht nur in Sonntagsreden rhetorisch beschworen wird. Stattdessen kreist die öffentliche Debatte mit Inbrunst um die Frage, wie der Wohnungsmangel optimal gemanagt wird.” so Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW.