Mystery Shopping: Bafin will bei Anlageberatung künftig noch genauer hinsehen

Die Finanzaufsicht Bafin hat bei einer ersten Stichprobe von Testkäufen Mängel bei der Beratung von Bankkunden festgestellt. "Die Fehlerquote war auf den ersten Blick auffällig: In 12 von 36 Beratungsgesprächen – also in jedem dritten – wurden wichtige Informationsdokumente nicht übergeben", resümierte der Leiter der Abteilung Verbraucherschutz der Bafin, Christian Bock, in der am Freitag veröffentlichten Dezember-Ausgabe des "Bafin-Journals".