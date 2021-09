Gewerbe: Neue DIN-Norm zur Finanzanalyse von Unternehmen veröffentlicht

Das Deutsche Institut für Normung (DIN) hat die DIN-Norm 77235 „Basis-Finanz- und Risikoanalyse für Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen“ veröffentlicht. Die Entwicklung der Norm, an der Vertreter von Banken, Versicherungen und Beratungsgesellschaften beteiligt waren, vollzog sich über einen Zeitraum von knapp drei Jahren. Initiiert hatte die Norm das Defino Institut für Finanznorm aus Heidelberg.

Die DIN-Norm 77235 umfasst insgesamt 52 relevante Finanzberatungsthemen für Selbstständige, kleinere und mittlere Unternehmen jeder Art, Arztpraxen, Apotheken und freiberuflich tätige Personen.

Die Themen sind untergliedert in Basisthemen wie das allgemeine Haftungsrisiko oder die Betriebsunterbrechungsgefahr sowie sechs weitere für Gewerbetreibende typische Themenbereiche, wie zum Beispiel zu Auslandstätigkeiten oder Immobilien. Bei den Basisthemen und in den individuell als relevant identifizierten Themenbereichen werden nach Angaben des Defino Institus die einzelnen Risiken und Notwendigkeiten und deren Relevanz analysiert und über Sollwerte potenzielle Bedarfe festgestellt und priorisiert.

„Der Unternehmer erhält so einen neutralen, reproduzierbaren und sich am tatsächlichen Bedarf orientierenden Fahrplan für notwendige Aktivitäten zur Absicherung und Fortentwicklung seines Betriebes“, so Mathias Grellert, Senior Project Manager beim Defino Institut und stellvertretender Obmann des DIN-Ausschusses.

Auch der Bundesverband deutscher Versicherungskaufleute (BVK) war an der Konzeption der neuen DIN-Norm beteiligt. „Die DIN-Norm 77235 leistet einen effektiven Beitrag zur Erhöhung der Qualität in der Beratung gegenüber den KMU. Auf der Grundlage der DIN-orientierten Diagnose können die Adressaten mit Hilfe von Vermittlern ihre betriebswirtschaftlichen und unternehmerischen Risiken minimieren“, sagte BVK-Vizepräsident Andreas Vollmer.