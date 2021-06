PMA startet DIN-konformes Beratungstool für Kunden

Das von einem Erklärvideo flankierte Beratungstool soll es Endkunden ermöglichen, online einen normgebundenen Soll-/Ist-Abgleich zu den Finanzthemen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung vorzunehmen.

Am Ende steht nach PMA-Angaben ein persönlicher Finanzscore, der alle Zielerreichungsgrade der relevanten Finanzthemen in einer Maßzahl zusammenfasst – anschließend kann ein detaillierter Analysereport gespeichert, per E-Mail versandt oder als PDF-Datei erstellt werden. Der Report soll die Basis für ein potenzielles Beratungsgespräch mit einem zertifizierten Makler bilden, ob in Form eines Vor-Ort-Gesprächs oder einer Online- Beratung.

PMA-Geschäftsführer Dr. Bernward Maasjost ist auch Aufsichtsratsvorsitzender des Defino-Institut für Finanznorm und hat vier Jahre an der DIN-Norm 77230 für Privathaushalte mitgearbeitet.