Whofinance: Die besten Finanzberater, die Videoberatung anbieten

Trotz zurückgegangener Kontaktbeschränkungen nutzen Kunden wie Berater laut WhoFinance weiterhin die Möglichkeit, Beratungsgespräche per Video durchzuführen. Eine Vielzahl von Beratern habe sich in den letzten Monaten die technischen Möglichkeiten zugelegt, um für Kunden über Skype, Webex und Co. erreichbar zu sein und sie so zu beraten.



Die Liste der besten Finanzberater Deutschlands, die Beratung per Video-Chat anbieten und die von ihren Kunden auf WhoFinance.de sehr gut bewertet wurden, finden Sie hier.