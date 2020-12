Der Jahreswechsel wird still

Wie so vieles in diesem Pandemie-Jahr wird auch Silvester still. Raketen, Böller und Co. werden nicht verkauft. Das Oberverwaltungsgericht Berlin das bundesweite Verkaufsverbot für Silvester-Feuerwerk bestätigt. Und weder Pyrotechnik aus dem Internet noch aus Nachbarländern sind eine ratsame Alternative, warnt die Arag Versicherung. Denn die sind teilweise ebenso verboten wie Himmelslaternen. Was an Silvester noch erlaubt und was untersagt ist.