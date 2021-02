Vermögensverwaltung: Einsatz von Blockchain wird stark steigen

Eine neue Studie mit institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern zeigt, dass 50% der Befragten in den nächsten drei Jahren einen "dramatischen" Anstieg des Einsatzes der Blockchain-Technologie in der Vermögensverwaltung erwarten, weitere 44% rechnen mit einem leichten Anstieg.

Die Studie stammt vom Global Palladium Fund (GPF), der vor kurzem vier Exchange Traded Commodities (ETCs) aus Metall an die Börse gebracht hat und der erste ETC-Anbieter ist, der die Blockchain-Technologie einsetzt, um die Informationen der Barren in der Distributed Ledger Technology aufzuzeichnen und damit dem Emittenten eine zusätzliche Sicherheitsebene und einen Eigentumsnachweis zu bieten. Der Einsatz von Blockchain erfolgt zusätzlich zu den traditionellen Aufzeichnungsprozessen, die von der Verwahrstelle verwendet werden.

Auf die Frage, was ihrer Meinung nach der Hauptgrund dafür ist, dass Blockchain für Vermögensverwalter immer wichtiger wird, gaben 51% der befragten professionellen Anleger an, dass es Teil des wachsenden Trends ist, mehr Transparenz rund um Investitionen zu schaffen. Weitere 35% glauben, dass es daran liegt, dass Investoren zunehmend mehr Informationen über die Anlagevehikel, in die sie investieren, wünschen, gefolgt von 12%, die sagten, um die wachsenden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Etwa 2% glauben, dass der Hauptgrund für die zunehmende Nutzung durch Vermögensverwalter in der Kostenreduzierung liegt.

Die Ergebnisse zeigen, dass 90% der professionellen Investoren glauben, dass in den nächsten fünf Jahren Investment-Management-Firmen unter wachsenden Druck von Kunden kommen werden, um Blockchain-Technologie zu verwenden, um mehr Sicherheit und Transparenz rund um ihre Arbeit zu bieten.

Alexander Stoyanov, Chief Executive Officer von GPF, sagte: „Die Vermögensverwaltungsbranche wird immer wettbewerbsfähiger und anspruchsvoller in Bezug auf die Erfüllung von Kundenanforderungen und regulatorischen Anforderungen. Wir sind der erste ETC-Anbieter, der die Blockchain-Technologie einsetzt und damit eine unveränderliche Aufzeichnung des Metalleigentums durch den ETC erstellt. Dies ist der erste Schritt bei der Nutzung von Blockchain, um mehr Transparenz für Investoren in Edelmetalle zu schaffen.“

Timothy Harvey, Chief Executive Officer und Gründer von NTree, sagte: „Blockchain hat viele potenzielle Anwendungen, vom Handel bis hin zum Reporting und den regulatorischen Anforderungen. Langfristig wird dies zu größerer Effizienz, Transparenz und Kosteneinsparungen führen.“