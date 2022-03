Aktienrente: Geringes Vertrauen in den Staat

Der Koalitionsvertrag der Ampel sieht zur Stärkung der gesetzlichen Rente einen Einstieg in aktienbasierte Finanzierungsformen vor. Vorbilder sind die großen Altersvorsorgefonds in Schweden und Norwegen. Das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (Diva) hat Bürgerinnen und Bürger befragt, was sie von der Aktienrente halten.