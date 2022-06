Disphere-Tochter jetzt unter dem Dach von Bearing Point

In einer Pressemitteilung von Disphere nennt Sven Gerhardus, Partner im Versicherungssegment von Bearing Point, die Gründe für die Übernahme: „In unseren Kundenprojekten zeigt sich, dass die Kommunikation zwischen Versicherer, Kunde, Versicherungsvertreter, Makler und Maklerpool eine große Herausforderung darstellt, insbesondere für traditionelle Versicherer. Diese Prozesse mit der GDPR-konformen Lösung von Disphere Tech zu optimieren und zu digitalisieren, ist ein absoluter Quick-Win für Versicherungsunternehmen. Deshalb passt Disphere Tech hervorragend in unser Beratungsportfolio. ‚diContract‘ wird das digitale Kunden- und Maklererlebnis in der Finanzdienstleistungsbranche verbessern. Es ist eine intelligente All-in-One-Plattform für Remote Sales, die einfach zu bedienen ist und den Prozessaufwand drastisch reduziert.“

Das Leistungsportfolio von „diContract“ umfasst digitale Onboarding-Funktionen, die Freigabe von Maklerverträgen, Video- und Audiokonsultationen, Bestandsübertragungen, GDPR-Compliance-Funktionen sowie die Verwaltung von Kundendaten und externen Verträgen.