Lara Kessler steigt bei Aon auf

Das Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen Aon baut seine regionalen Vertriebsaktivitäten im Bereich des Erstversicherungsmaklers weiter aus. Ab 1. August wird Lara Kessler als Vertriebsleiterin die vertrieblichen Aktivitäten sowie die Neukundengewinnung in der Region West steuern. Darüber hinaus wird sie Mitglied der Regionalleitung West. Sie ist ein "Eigengewächs" des Unternehmens.

Kessler (33) hat ihre Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen als auch ihr duales Studium (B.A.) bei Aon absolviert. Im Anschluss an ihr Studium sammelte sie Erfahrungen im Vertrieb, bevor sie drei Jahre als Projektleiterin bei deutschlandweiten Akquiseprojekten aktiv war. Zuletzt arbeitete sie als Akquisiteurin in der Region West und leitete eine Vielzahl an M&A- und Vertriebsprojekten.