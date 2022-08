MRH Trowe baut Team of Experts weiter aus: neue Spezialexpertise in „Fine Art & Lifestyle“

Nach mehr als 20 Jahren an der Spitze der Finanzberatungsgruppe Plansecur geht Johannes Sczepan zum Jahresende in den Ruhestand. Sein Nachfolger Heiko Hauser tritt zum 1. Oktober in die Geschäftsführung ein und übernimmt zum 1. Januar 2023 die alleinige Verantwortung für die Unternehmensgruppe. …