Experte: Steuern werden weiter steigen!

Kommt eine Immobilienabgabe? Welche Steuern steigen noch und werden eingeführt? Ist das Auswandern in steuerfreundliche Länder wie zum Beispiel Dubai immer noch sinnvoll und welche Haken könnte es dabei geben? Ist eine Stiftung sinnvoll? Wird Bitcoin besteuert? All diese Fragen und noch mehr gibt es heute in einer neuen Folge "Marc spricht mit..." Burkhard Küpper (Steuerberater).