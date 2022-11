Primus Valor stockt Immobilienfonds weiter auf

Somit wird das zu platzierende Eigenkapital des Fonds von 100 auf 110 Millionen Euro angehoben, teilt das Unternehmen mit. Zuvor war das Volumen im Juni 2022 von 75 auf 100 Millionen Euro angepasst worden. Der Fonds investiert in deutsche Wohnimmobilien mit dem Schwerpunkt auf Bestandsobjekten mit Aufwertungspotenzial.

„Aufgrund des aktuellen Platzierungsstandes von rund 100 Millionen Euro möchten wir somit auf die sehr positive Platzierungsgeschwindigkeit der vergangenen Monate sowie unsere nach außen kommunizierte Aussage reagieren, Interessenten sei ein Beitritt zu unserem Investment voraussichtlich noch bis zum Jahreswechsel, also zum 31. Dezember 2022, möglich“, so Gordon Grundler, Primus Valor-Vorstand.

„Konstanter Zulauf“

„Mit einer in den vergangenen Jahrzehnten unerreichten Inflationsrate von derzeit gut zehn Prozent ist es für uns keine Überraschung, dass vor allem Sachwerte jetzt einen weiter konstanten Zulauf erfahren. Die tatsächliche Stärke und Beständigkeit einer Asset-Klasse zeigt sich vor allem in Krisenzeiten. Entsprechend souverän bewegen wir uns mit unserer gesamten Fonds-Reihe nun schon seit Aufkommen der COVID-Thematik vor zwei Jahren durch ein Marktumfeld, welches sich teils stark gewandelt hat“, so Grundler weiter.

Bis dato leistete der Fonds ICD 11 R+ seine erste reguläre Auszahlung in Höhe von 4,25 Prozent (abhängig vom Beitrittszeitpunkt und bezogen auf das jeweilig eingezahlte Kommanditkapital). Das Fonds-Portfolio erstreckt sich den Angaben zufolge aktuell über 25 Standorte in zehn Bundesländern und umfasst circa 76.000 Quadratmeter Nutzfläche.

Geplante Sanierungsmaßnahmen bezüglich der 1.150 Wohneinheiten haben demnach teils bereits begonnen und werden nun sukzessive umgesetzt. Mit einer weiteren Erhöhung des Platzierungsvolumens sei nicht zu rechnen, so Primus Valor.