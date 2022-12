Gamechanger für die Baufinanzierung – worauf es heute ankommt

Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist nach wie vor stark – daran ändern auch Zinsanstieg und Inflation nichts. „Bei der Baufinanzierung spielen heute aber ganz andere Faktoren eine Rolle als noch vor einigen Monaten“, weiß Patrick Luchetta, Geschäftsführer bei creditweb. Der Kreditvermittler ist einer der größten Anbieter für Baufinanzierungen in Deutschland. Luchetta und sein Beraterteam sehen es gerade in diesen Zeiten als ihre Aufgabe, noch stärker in die Beratung einzusteigen und den Kunden neue Perspektiven zu zeigen. Als Dienstleister zwischen Kunden und Banken findet creditweb als Vermittler für beide Seiten die optimale Lösung. „Natürlich funktioniert eine Finanzierung mit günstigen Konditionen besser“, so Luchetta. „Sehr spannend und vielversprechend sind aber die aktuellen Gamechanger, über die es nachzudenken lohnt.“

Umdenken bei Immobilienkauf und Baufinanzierung

Und das sind aus der Sicht von creditweb die Gamechanger, die neue Chancen für die Immobilieninteressenten bieten:

Nachfrage: Die steigenden Zinsen sorgen für Entspannung auf dem Immobilienmarkt, regional sogar zu sinkenden Immobilienpreisen. Viele verschieben den Immobilienkauf auf später. Zudem schauen Banken genauer hin, wem sie die Finanzierung ermöglichen. Für diejenigen, bei denen die Finanzierung steht, bedeutet das zwei entscheidende Vorteile: weniger Konkurrenz und bessere Verhandlungsmöglichkeiten.

Energiepreise: Die Energiekosten steigen – das bekommen vor allem die zu spüren, die in einer schlecht sanierten Immobilie zur Miete wohnen. Die Investition in einen energieeffizienten Neubau rechnet sich also nicht nur langfristig, sondern bereits bei der ersten Nebenkostenabrechnung.

Preisentwicklung: Die Inflation treibt die Mieten in die Höhe. Zudem sorgt sie dafür, dass Geld auf dem Konto an Wert verliert. Aber nicht nur für diejenigen, die über Eigenkapital verfügen, lohnt es sich zu kaufen statt zu mieten. Laut Expertenmeinung ist die Finanzierung einer Immobilie vielerorts finanziell attraktiver als Mieten – zumal Immobilienkäufer in die eigenen vier Wände als sichere Altersvorsorge investieren.

Innovationen: Nachhaltigkeit und energieeffizientes Bauen werden immer wichtiger – und gehören bei modernen Bauprojekten längst zum Standard. In der Baufinanzierungsberatung gilt es, genau diese Innovationen unter die Lupe zu nehmen. Eine Option, die ökologisch und mit einem günstigen Kaufpreis überzeugt: das 3D-Druckverfahren für Häuser.

Alle aktuellen #gamechanger und Topkonditionen für die Baufinanzierung unter creditweb.de/gamechanger.

Neue Wege in der Baufinanzierung

Als Kreditvermittler ist creditweb nicht nur im Endkundengeschäft aktiv. Durch Allianzen im B2B-Commerce und das damit einhergehende wachsende Vermittlungsvolumen kann creditweb als ausgezeichneter Preissieger wettbewerbsfähige Top-Konditionen anbieten. „Davon profitieren sowohl die Endkunden als auch unsere Kooperationspartner – von Maklern bis hin zu großen institutionellen Anbietern“, freut sich Horst Kesselkaul, ebenfalls Geschäftsführer bei creditweb.

Weitere Infos auf creditweb.de/partner sowie auf Social-Media