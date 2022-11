Paribus schließt Publikums-Immobilienfonds und kündigt Nachfolge-Emission an

Mit der Platzierung hat Paribus zum zweiten Mal das selbst entwickelte „Überführungskonzept“ umgesetzt. Dieses sieht vor, vormals geschlossene Immobilienfonds in regulierte Alternative Investmentfonds (AIFs) für Privatanleger zu überführen und in diesem Zuge gleichzeitig eine Kapitalerhöhung mit frischem Eigenkapital durchzuführen.

In diesem Fall hat die Paribus-Gruppe den ursprünglich 2010 aufgelegten geschlossenen Immobilienfonds FHH Immobilienfonds Bonn – Brühler Straße in den regulierten AIF Paribus Beschaffungsamt Bonn überführt und zur Zeichnung angeboten. In diesem Zusammenhang erfolgte eine Kapitalerhöhung über rund 16 Millionen Euro, die als frisches Kommanditkapital zur Platzierung stand. Neue Anleger konnten sich ab einer Mindestanlagesumme von 20.000 Euro zuzüglich Ausgabeaufschlag an diesem Publikums-Immobilien-AIF beteiligen.

In zwölf Wochen zu 98 platziert

Der Mitteilung zufolge waren rund zwölf Wochen nach dem Vertriebsstart 98 Prozent des prospektierten Eigenkapitals eingeworben. Bereits im vergangenen Jahr hatte Paribus einen geschlossenen Immobilienfonds aus ihrem Bestand in den neuen und regulierten Immobilien-Publikums-AIF Paribus Bezirksrathaus Köln gewandelt. Auch dieses Beteiligungsangebot war innerhalb weniger Monate ausplatziert.

Bei der Immobilie des ausplatzierten Fonds Paribus Beschaffungsamt Bonn handelt es sich um ein 2011 fertiggestelltes Büro- und Verwaltungsgebäude im Bonner Stadtteil Nordstadt, das bis Ende Januar 2036 an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) vermietet ist. Genutzt wird das Objekt vom Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern und für Heimat.

Weitere Beteiligungsmöglichkeit

„Wir haben 2021 den Mietvertrag mit einem staatlichen Mieter für weitere 15 Jahre verlängern können. Darüber hinaus sieht dieser Vertrag eine regelmäßige Anpassung des Mietpreises an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex vor, wodurch unsere Anleger einen zusätzlichen Inflationsschutz genießen“, erklärt Thomas Böcher, Geschäftsführer der Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH.

Die Immobile ist mit dem DGNB-Zertifikat in Platin ausgezeichnet. Die vermietbare Fläche beträgt 7.564 Quadratmeter, hinzu kommen 135 Pkw-Stellplätze. Der neue Fonds ist auf eine Laufzeit bis Ende 2033 ausgelegt. Die Auszahlungen werden mit 3,25 bis 3,5 Prozent pro Jahr prognostiziert. Das Basisszenario geht von einem Gesamtmittelrückfluss in Höhe von rund 140 Prozent aus.

Der für den Vertrieb verantwortliche Geschäftsführer der Paribus Invest GmbH, Christian Drake, kündigt ein Nachfolgeprojekt an: „Wir dürfen vorausblicken lassen, dass wir unseren Vertriebspartnern und Anlegern bis Ende des Jahres 2022 eine weitere Beteiligungsmöglichkeit an einer Immobilie am Standort Deutschland anbieten können. Das zu platzierende Eigenkapitalvolumen wird bei voraussichtlich 26 Millionen Euro liegen.“