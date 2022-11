Engel & Völkers LiquidHome expandiert nach Österreich

Der Immobilien-"Teilverkauf" mit Engel & Völkers LiquidHome ist ab sofort auch in Österreich möglich. Über die neu gegründete EV LiquidHome GmbH in Graz mit Geschäftsführer Gerald Beirer wird dieses Modell der Immobilien-Verrentung nun auch in der Alpenrepublik angeboten.

In Deutschland ist Engel & Völkers LiquidHome bereits seit April 2020 aktiv. “Das starke Wachstum in Deutschland hat uns gezeigt, dass der Bedarf an neuen Lösungen im Segment der Immobilienrenten groß ist. Wir sehen dieses Potenzial auch in Österreich und haben uns daher für den dortigen Markteintritt entschieden”, begründet Christian Kuppig, Geschäftsführer der EV LiquidHome GmbH, den Schritt.

Bei einem Teilverkauf können bis zu 50 Prozent der Immobilie zum aktuellen Marktwert verkauft werden. Über den veräußerten Anteil erhalten die Verkaufenden ein Nießbrauchrecht und dürfen damit ihre Immobilie weiterhin so nutzen wie gewohnt. Für die Nutzung des kompletten Eigenheims wird eine Gebühr analog einer anteiligen Miete fällig.

“Knapp 20 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher sind älter als 65 Jahre, Tendenz steigend. Oftmals ist eine Immobilie der größte Bestandteil ihres Vermögens. Dieses Kapital ist aber nicht frei verfügbar. Mit dem Teilverkauf wird das Immobilienvermögen liquide”, erläutert Gerald Beirer, Geschäftsführer der EV LiquidHome GmbH in Graz.

In Österreich nur Einfamilienhäuser für Teilverkauf geeignet

Ähnlich wie in Deutschland wohnen den Angaben zufolge 47,9 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher im Eigenheim. Anders als hierzulande kommen demnach für den Teilverkauf in Österreich allerdings ausschließlich Einfamilienhäuser im Eigentum in Frage. Diese machen 36,9 Prozent aller Hauptwohnsitze im Land aus. “Im Fokus stehen für uns Bundesländer wie das Burgenland, Niederösterreich, die Steiermark oder Kärnten mit einem hohen Anteil an Einfamilienhäusern”, so Beirer. Auch die Eigentümerquote liege in diesen Regionen über dem Bundesdurchschnitt.

“Im Gegensatz zu anderen Formen der Immobilienverrentung partizipieren Teilverkaufende auch weiterhin an der Wertentwicklung ihres Eigenheims, zumindest anteilig”, so Beirer. Denn wird die Immobilie am Ende der Partnerschaft gesamthaft verkauft, erhalten die Eigentümer den Verkaufserlös, der ihnen gemäß ihres Anteils am Haus zusteht. “Beim Gesamtverkauf unterstützt das Netzwerk von Engel & Völkers”, sagt Beirer.

Die EV LiquidHome GmbH ist ein Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG. Von dem bekannten Luxusmakler Engel & Völkers hat sie sich also nur die Marke geliehen und ist ansonsten unabhängig.