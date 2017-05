Playa de Palma: Imagewandel beflügelt Immobilienmarkt

An der Playa de Palma sind Wohnimmobilien auf Mallorca laut Engel & Völkers noch vergleichweise günstig zu erwerben. Der Region stehe jedoch ein Aufschwung bevor. Das Unternehmen hat seinen ersten Wohnimmobilien-Shop an diesem Standort eröffnet.



„Der Playa de Palma steht aktuell ein Wandel bevor hin zu einem gehobenen Stadtstrand auf dem Niveau urbaner Strandregionen wie Miami South Beach“, erklärt Terence Panton, Geschäftsführender Gesellschafter von Engel & Völkers Palma Beach, und ergänzt: „Es ist toll, dass diese Region Mallorcas eine solche Aufwertung erfahren wird.“

Der neue Shop „Engel & Völkers Palma Beach“ vermittle dort hochwertige Wohnimmobilien zwischen den Ortschaften Can Pastilla und El Arenal.

Gehobener Wohnimmobilienstandort in wenigen Jahren

Palma profitiere von der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnimmobilien auf der Baleareninsel. Die erstklassige Lage im Mittelmeer, das ganzjährig warme Klima sowie die wirtschaftliche und politische Stabilität machten Mallorca zu einem der begehrtesten Zweitwohnsitzstandorte Europas.

Im Zuge der aktuellen Qualitätsoffensive des Konsortiums “Palma Beach” werde auch der bekannte Strandabschnitt Playa de Palma aufgewertet. Der nur zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt liegende Strand entwickele sich zu einem Standort mit hochwertigen Wohnimmobilien, Vier- und Fünf-Sterne-Hotels sowie einer gehobenen Gastronomie und Nachtclub-Szene.

Dieser Veränderungsprozess wird sich nach Einschätzung von Engel & Völkers über die nächsten fünf bis zehn Jahre vollziehen.

Noch vergleichsweise moderates Preisniveau für Immobilien in Strandnähe

„Mit diesem Wandel dürften auch die Immobilienpreise an der Playa de Palma einen regelrechten Boom erfahren. Wir rechnen damit, dass das Preisniveau bereits in den nächsten drei Jahren spürbar steigen wird. So gesehen ist jetzt noch ein guter Zeitpunkt, um hier in Immobilien zu investieren“, sagt Panton.

Die Preise für renovierungsbedürftige Eigentumswohnungen würden derzeit bei etwa 1.500 Euro pro Quadratmeter beginnen. Für hochwertige Wohnungen mit Meerblick erreichten die Preise bis zu 5.000 Euro pro Quadratmeter. Die Preise für Villen begännen derzeit je nach Lage, Ausstattung, Beschaffenheit und Größe bei 500.000 Euro.

„Die Playa de Palma zählt zu den wenigen Regionen Mallorcas, wo sich die Immobilienpreise trotz unmittelbarer Meeres- und Zentrumsnähe noch auf einem moderatem Niveau befinden“, so Panton.

In Palma de Mallorca ist Engel & Völkers bereits seit 1990 präsent. Dort eröffnete das deutsche Immobilienunternehmen sein erstes Auslandsbüro. Mit insgesamt 17 Wohnimmobilien-Shops gehört Mallorca zu einem der wichtigsten Standorte im Engel & Völkers-Netzwerk. (bk)

Foto: Shutterstock