KGAL kündigt offenen Immobilienfonds für Privatanleger an

Der Asset Manager KGAL feiert in diesen Tagen sein 50-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums bestätigt das Unternehmen die Planungen für eine Online-Plattform für Privatanleger und will zudem einen offenen Immobilienfonds auflegen.

Die KGAL GmbH & Co. KG begeht am 27. August 2018 ihr 50-jähriges Bestehen, teilt das Unternehmen mit. Die Gruppe setzt demnach im Jubiläumsjahr zahlreiche Geschäftsinitiativen um. So starte die Tochtergesellschaft physible GmbH (www.physible.de) wie bereits im Frühjahr angekündigt den Retailvertrieb von Investmentprodukten über eine Onlineplattform.

Zudem investiere die KGAL New Frontiers GmbH & Co. KG in neue Regionen wie zum Beispiel in einen osteuropäischen Wasserkraftbetreiber. Voraussichtlich zum Jahresende wird die KGAL zudem einen offenen Immobilienfonds für Privatanleger an den Start bringen, so die Ankündigung. CEO Gert Waltenbauer sagt: „Sachwerte sind für Privatkunden interessant. Es gibt aber wenig Angebote. Diese Lücke werden wir schließen.“

Geschäftstätigkeit 1968 aufgenommen

Die KGAL hat die Geschäftstätigkeit im Jahr 1968 als Leasinggesellschaft aufgenommen und sich – lange auch im Publikumsgeschäft – zu einem der führenden Investment- und Assetmanager entwickelt. Heute verwaltet das Unternehmen mit rund 340 Mitarbeitern ein Investitionsvolumen von rund 22,7 Milliarden Euro und hat sich zuletzt ausschließlich auf institutionelle Anleger konzentriert.

Im Jahr 2017 betrug das Neugeschäftsvolumen rund 2,8 Milliarden Euro. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 47 Prozent. Gert Waltenbauer: „Wir sind für die nächsten 50 Jahre gut gerüstet und werden unsere Entwicklung konsequent fortsetzen.“ (sl)

Foto: KGAL