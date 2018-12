Welche Investition sich vor dem Immobilienverkauf lohnt

Die Entscheidung ist gefallen: Das Eigenheim wird verkauft, aber in welchem Zustand? Renovierungsarbeiten sind für viele Immobilienverkäufer ein großes Thema. Die meisten sind sich jedoch unsicher, ob sich aufwendige Maßnahmen rentieren. Trotz dieser Unsicherheit berichtet mehr als jeder vierte Makler von 21 bis 40 Prozent seiner Kunden, die vor dem Verkauf in ihre Immobilie investieren. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Online-Umfrage des Full-Service Immobiliendienstleisters McMakler.

Das kann sich lohnen: Die Umfrage von McMakler zeigt, dass mehr als jeder dritte Eigentümer, der in Renovierungsmaßnahmen investiert hat, sich über einen höheren Verkaufspreis von sechs bis zehn Prozent freuen konnte. In über einem Viertel der Fälle konnte der Makler die Immobilie sogar zwischen elf und zwanzig Prozent über dem zunächst errechneten Marktwert verkaufen.

Putz- und Malerarbeiten sehr beliebt

Der Lack ist ab: Am beliebtesten sind Putz- und Malerarbeiten, in 65 Prozent der Fälle wird zum Pinsel gegriffen. “Neu streichen ist für viele Verkäufer am einfachsten und schnellsten umgesetzt. Die Kosten sind gering, aber der Gewinn kann sich sehen lassen. Unsere Makler berichten, dass knapp die Hälfte der Verkäufer den Wert ihrer Immobilie um bis zu fünf Prozent steigern konnten. Jeder Fünfte sogar um bis zu zehn Prozent”, erklärt Lukas Pieczonka, Gründer und Geschäftsführer von McMakler. Das Schlusslicht im Ranking bilden Sanierungsmaßnahmen, die Schadstoffbelastungen abbauen. Nur etwa jeder Zehnte investiert in die Beseitigung von Asbest, Mineralwollfasern und Formaldehyd. “Das liegt hauptsächlich an den enormen Kosten für die Modernisierung. Oft ist es in diesen Fällen dann günstiger, das Objekt abzureißen und als freies Bauland zu verkaufen”, lässt Pieczonka wissen.

Modernisierungen von Heizungsanlagen bringen Vorteile

Besonders lohnend sind Modernisierungsarbeiten rund um Heizungsanlagen, Dämmung und Fenster. Alle drei Maßnahmen tragen zu einer verbesserten Energiebilanz bei und sind deshalb in den Augen potenzieller Käufer ein klares Kaufargument. Dementsprechend hoch ist der Mehrerlös: Arbeiten an der Heizung brachten jedem zehnten Eigentümer bis zu 30 Prozent mehr in der Tasche und fast jedem Vierten bis zu 20 Prozent. Bei modernisierten Fenstern lag die Wertsteigerung für knapp ein Viertel der Eigentümer bei 20 Prozent. Über ein Fünftel der Verkäufer erzielten nach Verbesserungen an der Dämmung eine 20 prozentige Preissteigerung.

Diese Maßnahmen sind auch deshalb so attraktiv, weil sie staatlich gefördert werden. Immobilienbesitzer erhalten für eine energetische Modernisierung vergünstigte Kredite und andere Förderungen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAfA).

“Wann und in welcher Höhe sich eine Investition lohnt, ist für Laien oft schwer zu erkennen. Viele Eigentümer greifen da gern auf die Erfahrung eines Experten zurück. Immerhin vier von zehn unserer Makler berichten, dass 20 Prozent der Verkäufer, ihrer Empfehlung zu renovieren oder modernisieren, gefolgt sind und so einen höheren Verkaufspreis erzielen konnten”, schließt der Geschäftsführer von McMakler.

Foto: Shutterstock