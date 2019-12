Corestate startet neue Produktlinie in Spanien

Der Asset und Investment Manager Corestate Capital Holding hat in Madrid den ersten spanischen Standort für seine Business Apartments Marke “Joyn” akquiriert. Das Unternehmen, das auch Muttergesellschaft des Fondsanbieters Hannover Leasing ist, hat dort einiges vor.

Spanien ist mit mittlerweile sechs konkreten Projekten im Micro Living Sektor – fünf davon entfallen auf studentisches Wohnen – ein sehr wichtiger Kernmarkt für Corestate, so eine Mitteilung des Unternehmens. Weitere Micro-Living Objekte befinden sich in der Ankaufsprüfung. Das Gesamtvolumen auf der iberischen Halbinsel liege damit bei 230 Millionen Euro.

Das Neubauprojekt soll im Rahmen eines Clubdeals platziert werden. Verkäufer ist der führende spanische Projektentwickler Metrovacesa. Bis 2023 werden damit der Mitteilung zufolge unter diesem Label in Europa insgesamt 10 “Joyn”-Objekte an Top-Standorten entstehen.

Lars Schnidrig, CEO von Corestate: “Mit Metrovacesa, die über das derzeit größte Portfolio an liquiden Grundstücken in Spanien verfügen, haben wir für unsere Kunden nun einen ersten wichtigen Schritt in Richtung strategischer Partnerschaft gemacht.”

207 Apartments

Das Serviced Apartmenthaus entsteht in Madrids bevorzugtem Bürostandort Las Tablas, wo multinationale Unternehmen wie Telefónica, BBVA, Huawei oder BMW ihre Niederlassungen haben. Die Fertigstellung ist für Anfang 2022 vorgesehen.

Bei einer Gesamtmietfläche von ca. 6.600 m² wird das Objekt über 207 Apartments zwischen etwa 24 und 40 m² sowie 106 PKW-Stellplätze auf zwei Untergeschossen verfügen. Das Gebäude wird auf die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden ausgerichtet ein, mit Arbeitsbereichen, Lounges, Gym sowie einem Restaurant, das auch für die Mitarbeiter der umliegenden Unternehmen wie auch aus dem angrenzenden mittelständischem Wohngebiet ein Anziehungspunkt werden soll.

Foto: Shutterstock