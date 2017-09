Digitale Vorteile für Vermögensverwalter

Die DAB BNP Paribas, Bank für unabhängige Vermögensverwalter, treibt ihre Digitalisierungsstrategie voran und präsentiert Lösungen, die es für unabhängige Vermögensverwaltern und deren Kunden noch einfacher machen sollen, ihre Depots anzulegen und zu managen. So bietet die DAB bereits die Möglichkeit der papierlosen Kontoeröffnung an.

Die Vermögensverwalter können das Prozedere der Kontoeröffnung in ihre Website integrieren und per digitaler Schnittstelle an die DAB übermitteln. Sie ermöglicht den Kunden, in einem einfachen, integrierten Prozess ihr Depot bei der DAB zu eröffnen – wahlweise über das klassische Post-Ident-Verfahren oder noch einfacher per Videolegitimation.

Endkunden-App als White-Label-Lösung

Ebenfalls zur Verfügung steht eine Endkunden-App, über die sich diese beispielsweise transparent einen Überblick über ihre Wertpapierbestände verschaffen können. Die App wird als White-Label-Lösung angeboten. Die Vermögensverwalter können diese mit ihrer eigenen Marke versehen und damit bei ihren Kunden mit einer eigenen App punkten. In Zukunft sollen die Funktionalitäten noch weiter ausgebaut werden.

Wertpapier-Strategie-Tool in Planung

In Kürze wird zusätzlich ein Wertpapier-Strategie-Tool live gehen. So können die Vermögensverwalter Termine hinterlegen, an denen die Depots automatisch angepasst werden. Verzeichnen die Kunden Geldeingänge, so können diese automatisch entsprechend der bestehenden Asset Allocation angelegt werden. Sollen umgekehrt Bestände veräußert werden, so werden die Papiere anteilig verkauft und das Geld automatisch auf das Referenzkonto überwiesen.

“Die digitale Kontoeröffnung, die App sowie der automatische Strategieabgleich sind die ersten Funktionalitäten, die wir im Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie auf den Markt bringen”, sagt Dierk Wilhelmsmeyer, COO der DAB BNP Paribas. “Wir werden in den kommenden Monaten weiter in den Ausbau unseres digitalen Angebots investieren.” (fm)

Foto: Shutterstock