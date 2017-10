Investmentfonds: Zuflüsse höher als in 2016

Publikumsfonds und Spezialfonds konnten bereits in den ersten acht Monaten des Jahres höhere Zuflüsse als 2016 verbuchen. Besonders beliebt im August waren Rentenfonds. Das sind Ergebnisse der BVI-Investmentstatistik für August.

Investmentfonds sammelten in den ersten acht Monaten dieses Jahres netto 107,9 Milliarden Euro ein. Damit verzeichneten Publikumsfonds und Spezialfonds bereits jetzt höhere Zuflüsse als im gesamten Kalenderjahr 2016, als ihnen 103,3 Milliarden Euro zuflossen. Das meldet der Bundesverband Investment- und Assetmanagement (BVI).

Bestes monatliches Neugeschäft für Rentenfonds

Allein im August 2017 belaufe sich das Neugeschäft der Fonds auf 11,1 Milliarden Euro. Davon entfallen nach Angaben des BVI 5,8 Milliarden Euro auf offene Publikumsfonds, 5,2 Milliarden Euro auf offene Spezialfonds und 0,1 Milliarden Euro auf geschlossene Fonds. Die Fondsgesellschaften würden ein Vermögen in Fonds und freien Mandaten von 2,94 Billionen Euro verwalten.

Im August führen Rentenfonds mit Zuflüssen von 5,6 Milliarden Euro die BVI-Absatzliste der offenen Publikumsfonds an. Das sei ihr bestes monatliches Neugeschäft überhaupt. Rund die Hälfte der Zuflüsse entfalle auf geldmarktnahe Rentenfonds.

Auf Platz zwei der Absatzliste würden Mischfonds mit einer Milliarde Euro folgen. Geldmarktfonds seien 0,6 Milliarden Euro zugeflossen. Das seien die höchsten Zuflüsse seit zwei Jahren, als Geldmarktfonds im August 2015 netto 1,2 Milliarden Euro einsammelten. Abflüsse verzeichneten nach Angaben des BVI aktiv gemanagte Aktienfonds in Höhe von 1,4 Milliarden Euro und Aktien-ETFs von 0,4 Milliarden Euro.

Anteil an US-Immobilien verdoppelt

Die Fondsgesellschaften verwalten laut BVI ein Nettovermögen von 164,5 Milliarden Euro in Immobilienfonds. Davon würden 88,5 Milliarden Euro auf offene Publikumsfonds entfallen, 73 Milliarden Euro auf offene Spezialfonds und drei Milliarden Euro auf geschlossene Fonds.

Eine Auswertung der offenen Immobilienfonds zeige, dass Publikumsfonds in den letzten drei Jahren ihren Anteil an Immobilien in den USA – gemessen an den Verkehrswerten – von vier Prozent auf zehn Prozent mehr als verdoppelt hätten.

Bei Spezialfonds sei dieser Wert von zwei auf fünf Prozent gestiegen. Der Schwerpunkt liege bei Publikumsfonds und Spezialfonds aber weiterhin auf deutschen Immobilien mit 34 Prozent und 70 Prozent. Reduziert hätten Spezialfonds und Publikumsfonds in den letzten drei Jahren hingegen den Anteil von Immobilien in Frankreich und England. (kl)

