Neuberger Berman setzt auf Darlehen weltweit

Der internationale Vermögensverwalter Neuberger Berman lanciert einen Fonds, der in globale Darlehen investiert.

Der Neuberger Berman High Quality Global Senior Floating Rate Income Fund (IE00B2BX7789) ist jetzt für den Vertrieb in Deutschland zugelassen. Er konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Darlehen mit einem Kredit-Rating von B-/B3 oder besser.

“Lange Management-Historie”

Christian Puschmann, Head of Client Coverage für Deutschland und Österreich bei Neuberger Berman, erklärt: “Wir haben eine lange Historie beim Managen von Senior Floating Rate Loans. Dabei verfolgen wir eine Investmentphilosophie mit einem Exposure zu qualitativ höheren Kredit-Ratings. Tendenziell liegen die Stärken unseres konservativeren Ansatzes insbesondere in Risk-off-Marktphasen und daher einem Performance-Muster, das von vielen institutionellen Anlegern gerne gesehen wird. Wir freuen uns über die Ergänzung unserer existierenden Produkte im Bereich Senior Floating Rate Loans – gerade, da wir mit dem Neuberger Berman High Quality Global Senior Floating Rate Income Fund dafür Sorge getragen haben, dass dieser mit den Anforderungen des VAG konform geht, um damit dem Bedarf von VAG-regulierten Anlegern zu entsprechen.”

Dreiköpfiges Management-Team

Der Fonds wird von Senior Portfolio Manager Martin Rotheram in London sowie Joseph Lynch und Stephen Casey in Chicago verwaltet. Sie haben durchschnittlich mehr als 19 Jahre Erfahrung und sind Teil eines global aufgestellten Teams, das sich auf eine der branchenweit größten Research-Plattformen im Non-Investment-Grade-Bereich stützen kann. Das Team erstellt breit gefächerte Portfolios; der Fonds investiert derzeit in über 150 US-amerikanische und europäische Emittenten aus über 30 verschiedenen Branchen.

“Attraktive Erträge im Zinstief und bei steigenden Zinsen”

Martin Rotheram erläutert: “Senior Floating Rate Loans haben in den letzten Jahren stetige Renditen erwirtschaftet und aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften können sie attraktive Erträge, sowohl im Niedrigzinsumfeld als auch bei steigenden Zinsen, bieten. Durch ein diszipliniertes Research, das auch ESG-Faktoren berücksichtigt, wollen wir die besten Ideen aus einem breiten Universum solider Emittenten mit langem Track Record und der Fähigkeit, über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg Cash-Flows zu generieren, auswählen.”

Der Neuberger Berman High Quality Global Senior Floating Rate Income Fund ist ein Fonds für qualifizierte Investoren (QIF), domiziliert in Irland und verwaltet von Neuberger Berman AIFM Limited. Sub-Investment Manager sind Neuberger Berman Europe Limited und Neuberger Berman Investment Advisors. (fm)

Foto: Neuberger Berman