So verändert sich das Portfolio mit dem Anlagewissen

Sachkundige Anleger gehen höhere Risiken ein. Das ist nur eines der Ergebnisse der Schroders Global Investor Study 2018. Schroders hat Investoren nach ihrer Erfahrung und der Zusammensetzung ihres Portfolios gefragt. Das sind die Ergebnisse:

Je erfahrener, desto riskanter ist das Portfolio aufgestellt. Das ist ein Ergebnis der Schroders Global Investor Study 2018.

Anleger, die sich selbst als fortgeschritten oder sachkundig bezeichnen, investieren durchschnittlich 24 Prozent ihrer Portfolios in risikoreiche Kapitalanlagen. Bei Anlegern mit rudimentären Kenntnissen liege dieser Anteil bei nur 14 Prozent.

Dabei seien asiatische Anleger und junge Investoren zwischen 18 und 24 Jahren am risikofreudigsten, sie würden 26 beziehungsweise 27 Prozent ihres Portfolios in riskante Investments anlegen. Am anderen Ende der Skala liegen laut der Studie die über 65-jährigen Anleger, die nur 20 Prozent ihrer Anlagegelder in risikoreichen Instrumenten halten.

Weniger liquide Portfolios

Mit zunehmender Sachkunde sinke auch der Barmittelanteil. Erfahrene Anleger würden mit einem Anteil von 21 Prozent liquiden Instrumenten im Portfolio ein Drittel weniger Barmittel als Anfänger halten (32 Prozent in liquiden Mitteln).

Zusammensetzung der Portfolios

Sachkundige Anleger investieren laut Schroders im Durchschnitt 34 Prozent ihrer Gelder in Aktien, 19 Prozent in Anleihen, 13 Prozent in Immobilien und zwölf Prozent in alternative Investments. Insgesamt hält mehr als jeder dritte sachkundige Anleger (34 Prozent) sein Portfolio für breit diversifiziert, verglichen mit neun Prozent unter den Anfängern.

58 Prozent der Anleger mit geringeren Kenntnissen würden nichts unternehmen, wenn die Märkte fallen. 17 Prozent räumten ein, dass sie gar nicht auf das Marktgeschehen achten.

