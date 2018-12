Top Zehn der Neujahrsvorsätze

An sich selbst arbeiten, das wollen im kommenden Jahr über 70 Prozent der Deutschen. Dazu gehört neben gesünder leben und abnehmen auch fürs Alter vorzusorgen. Das sind die zehn wichtigsten Neujahrsvorsätze der Deutschen:

Über 70 Prozent der Deutschen nehmen sich für das nächste Jahr vor, besser zu leben. Zu den Top Zehn der Vorsätzen gehört 2019 Sparen fürs Alter. Im kommenden Jahr wollen 18 Prozent der Deutschen mehr fürs Alter sparen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Fidelity International, durchgeführt von Yougov.

Altersvorsorge braucht konkrete Ziele

Am stärksten ausgeprägt sei dieser Neujahrsvorsatz in Mecklenburg-Vorpommern: Hier gibt jeder Vierte (25 Prozent) an, 2019 mehr für das Alter zurücklegen zu wollen. In Schleswig-Holstein seien es dagegen nur 14 Prozent.

“Häufig wird das Thema Altersvorsorge vertagt. Dabei ist es gar nicht schwer. Wer sich konkrete Ziele setzt und einen klaren Zeitrahmen absteckt, hat die ersten Schritte für seine Finanzplanung getan”, sagt Andreas Telschow, Anlageexperte bei Fidelity International.

Auf Rang eins der guten Vorsätze für das neue Jahr rangiert gesünder zu leben. 39 Prozent der Bundesbürger geben dies als Vorhaben für 2019 an, gefolgt vom Wunsch abzunehmen und mehr Sport zu treiben (je 33 Prozent). 27 Prozent der Deutschen haben gar keine Vorsätze für das neue Jahr – Frauen (29 Prozent) häufiger als Männer (24 Prozent).

Foto: Shutterstock