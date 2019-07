Deutsche Bank: Knof tritt als Leiter Privatkundengeschäft an

Mit Wirkung zum 1. August 2019 übernimmt Manfred Knof die Leitung des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank in Deutschland. In seiner Funktion berichtet er direkt an Karl von Rohr, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutsche Bank AG und in deren Vorstand unter anderem zuständig für die Privatkundenbank.

„Wir freuen uns mit Manfred Knof einen ausgewiesenen Vertriebsprofi an Bord zu haben. Er steht für Kundennähe, digitalen Aufbruch und strikte Kostendisziplin“, sagte Karl von Rohr anlässlich des Starts von Knof.

Darüber hinaus soll Knof, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden, neuer Vorstandsvorsitzender der DB Privat- und Firmenkundenbank AG werden. Diese entstand im Mai 2018 aus dem rechtlichen Zusammenschluss des Privat- und Firmenkundengeschäfts von Deutscher Bank und Postbank in Deutschland. Zunächst wird Knof dort Generalbevollmächtigter.

Als Privatkundenchef für Deutschland zieht Manfred Knof auch in das neu geschaffene Group Management Committee (GMC) der Deutschen Bank sowie in das von Karl von Rohr geführte Leitungsgremium (Executive Committee) der Privatkundenbank ein.

Knof begann seine Karriere 1991 bei der Unternehmensberatung Kienbaum Management Consultants in Düsseldorf. 1995 trat er in den Allianz-Konzern ein und war in unterschiedlichen Führungspositionen im In- und Ausland tätig, zuletzt bis 2017 als Chef für Deutschland, die Schweiz sowie Mittel- und Ostereuropa. Als Deutschland-Chef der Allianz hat er das Geschäft des Versicherers umfassend digitalisiert.

Nach seinem juristischen Staatsexamen promovierte Manfred Knof 1994 an der Universität Köln. Er hat darüber hinaus einen „Master of Business Administration“ der New York University.

Foto: Deutsche Bank