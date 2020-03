Die aktuellen Aktien-Lieblinge der Portfoliomanager von Kames Capital

Ob High-Yield, Multi-Asset oder Nachhaltigkeit – die Fondsmanager von Kames Capital stellen Ihnen jeweils eine ihrer Lieblingsaktien aus ihrem Portfolio vor.

Everbridge – Software-as-a-Service ist ein auf einem monatlichen Abonnement basierendes Geschäftsmodell, das in der ‘Cloud’ (wie Netflix oder Spotify) gehostet wird. Everbridge verwendet dasselbe Modell, tut aber etwas viel Wichtigeres: Sie retten Leben und Geld während und nach einer Krise. Ihr System kann pro Minute Millionen kritischer Nachrichten aussenden, Live-Datenfeeds analysieren, ein Situationsbewusstsein schaffen und mehrere Modalitäten (z.B. Text, E-Mail, Apps) verwenden, und das alles während eines Notfalls. Im Gegensatz zu herkömmlichen One way-Notfallkommunikationssystemen wird ihr Erfolg über eine skalierbare, cloud-basierte Notifikationsmaschine und Kontaktdatenbank aufgebaut. Everbridge ist weltweit führend in diesem Bereich. Zu den Kunden zählen unter anderem Blue-Chips und Regierungen (z.B. Facebook, Uber, Mircrosoft, Oracle, Florida, Met Police und Airbus). Everbridge verzeichnet auch eine starke Dynamik im Hinblick auf das Interesse von Unternehmen, die sich mit Pandemien befassen.

Neil Goddin, Co-Manager, Kames Global Sustainable Equity Fund

Arqiva – Arqiva ist eine Gruppe von Unternehmen, die ein Portfolio von Vermögenswerten der Kommunikationsinfrastruktur besitzt und betreibt. Die Haupteinnahmequelle des Unternehmens sind Fernseh- und Radioübertragungsdienste. In Großbritannien besitzen sie in diesem Bereich eine Monopolstellung. Arqiva’s Hauptstärke ist das regulierte Monopol, das zu stetigen inflationsbedingten vertraglich vereinbarten Einnahmen führt, die den Anleihegläubigern stabile und vorhersehbare, nicht zyklische Einnahmen bieten. In der Kapitalstruktur gibt es sowohl Anleihen mit Investment-Grade-Rating als auch hochverzinsliche Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Unabhängig von den individuellen Präferenzen ist Arqiva ein Unternehmen mit attraktiven Fundamentaldaten und Bewertungen, die einen Platz in den Portfolios der Investoren rechtfertigen.

Mark Benbow, Co-Manager, Kames High Yield Global Bond Fund

Iberdrola – Die EU und Großbritannien haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt, indem sie bis 2050 “klimaneutral” werden wollen. Der im Dezember veröffentlichte Green Deal der EU sieht für die Jahre 2021-30 eine Unterstützung in Höhe von 1 Billion Euro vor, um der EU zu helfen, bis 2050 Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Mit einem potentiellen 30jährigen strukturellen Wachstum und regulatorischer Stabilität in der klimabezogenen Infrastruktur steht das Versorgungswesen an der Spitze der kommenden industriellen Revolution. Während wir erwarten, dass viele der europäischen Versorgungsunternehmen von diesem Übergang profitieren werden, ist der von uns bevorzugte Name Iberdrola.

Iberdrola ist ein Schlüsselname für Investoren, die sich aufgrund der zunehmenden Investitionen in erneuerbare Energien am Energiewandel beteiligen wollen. Das Unternehmen baut seine Offshore-Präsenz in Europa und den USA sowie die Solarindustrie auf der iberischen Halbinsel aus. Iberdrola ist dem Strompreisrisiko nur in begrenztem Maße ausgesetzt, so dass das Unternehmen weitgehend immun gegen jegliche Nebeneffekte der Preisgestaltung ist, und etwa 80% der Erträge werden aus regulierten und vertraglich vereinbarten Aktivitäten erzielt. Iberdrola besitzt eine hohe Ertragsqualität, eine große Nachfrage von ESG-Investoren und zudem attraktive Gewinne, die das Unternehmen auf absehbare Zeit zu einer ausgezeichneten Investition machen.

Gareth Gettinby, Investment Manager für Multi-Asset-Investitionen

