Clartan Associés holt Energie- und Rohstoffexperten ins Team

Descoqs begann seine Karriere als Ingenieur bei ConocoPhillips. Fast neun Jahre lang arbeitete er für den internationalen Energiekonzern in unterschiedlichen Positionen und an mehreren Standorten, darunter in Norwegen, China und den USA. Seinen technischen Hintergrund setzte er anschließend in der Finanzindustrie ein. Mehr als sieben Jahre lang war er für Alken Asset Management mit einem Fokus auf Energie und Rohstoffe tätig – fast sechs Jahre als Research Analyst in London und über ein Jahr als Portfolio Manager in Paris.

Guillaume Brisset, Generaldirektor und Partner bei Clartan Associés, sagt: „Unsere auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtete Anlagephilosophie setzt verstärkt auf Aktien. Mit Nicolas erweitern wir unsere Expertise in dieser Anlageklasse – zumal das Marktumfeld für festverzinsliche Anlagen noch für längere Zeit schwierig bleiben dürfte. Seine finanzanalytischen Kenntnisse gepaart mit technischem Fachwissen sind eine Rarität in der Branche und hat für Clartan insbesondere im ESG-Bereich einen enormen Mehrwert. Das betrifft nicht nur die Identifizierung von bereits nachhaltig agierenden Unternehmen, sondern auch die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung bei Unternehmen mit Potenzial. Darüber hinaus steht die internationale Erfahrung von Nicolas hervorragend mit unserer Wachstumsstrategie in Europa im Einklang – ich freue mich sehr, ihn an Bord zu haben.“

Nicolas Descoqs hält einen Masterabschluss in Erdöltechnik an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens in Trondheim sowie einen weiteren Masterabschluss in Ingenieurwesen an der École polytechnique in Paris.