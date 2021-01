EZB macht jetzt auch Klimaschutz

Mit dieser Anlageentscheidung leistet die EZB im Rahmen ihres Mandats einen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen, sowohl umweltpolitische Ziele als auch die Klimaziele der EU voranzubringen und den Klimawandel zu bekämpfen.

Der Green-Bond-Fonds der BIZ investiert in erneuerbare Energien, Energieeffizienz und andere umweltfreundliche Projekte.Die Anlageentscheidung zugunsten des EUR BISIP G2 ist Teil der von der EZB beschlossenen Strategie für ein nachhaltiges und verantwortliches Investment. Ziel ist eine Erhöhung des Anteils grüner Wertpapiere im Eigenportfolio der EZB. Diese Anlagen stellen eine Ergänzung zu den direkt am Sekundärmarkt erworbenen Green Bonds dar.

Die EZB hält bereits grüne Anleihen im Umfang von 3,5 % ihres Eigenmittelportfolios, das einem Marktwert von insgesamt 20,8 Miliarden Euro entspricht. Die EZB beabsichtigt, diesen Anteil in den kommenden Jahren weiter auszubauen. Im Rahmen ihrer Green-Bond-Fonds-Initiative, der auch der EUR BISIP G2 angehört, möchte die BIZ Zentralbanken helfen, umweltpolitische Nachhaltigkeitsziele in ihr Kapital- und Reservemanagement zu integrieren.

Im Zuge dieser Bemühungen legte die BIZ im September 2019 auch einen auf US-Dollar lautenden Green-Bond-Fonds auf.Die EZB trifft darüber hinaus Vorkehrungen, um den Anteil nachhaltiger und verantwortlicher Anlagen in ihrem betrieblichen Pensionsfonds zu erhöhen. So wurden im vergangenen Jahr alle herkömmlichen Benchmark-Aktienindizes, die der Pensionsfonds nachbildet, durch entsprechende CO2-arme Indizes ersetzt, wodurch der CO2-Abdruck des Aktienfonds deutlich verringert wurde.

Die EZB prüft ferner die Möglichkeit, die Verwendung CO2-armer Benchmark-Indizes auf festverzinsliche Anlageklassen in ihrem Pensionsfonds auszuweiten.Die EZB gehört dem Network for Greening the Financial System an. Dabei handelt es sich um ein internationales Netzwerk von Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und internationalen Organisationen, das sich für eine größere ökologische Verantwortung im Finanzsektor einsetzt.