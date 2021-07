Joanne Choi wechselt zu Lazard Asset Management als Chief Marketing Officer

Lazard Asset Management (LAM) bestellt mit sofortiger Wirkung Joanne Choi zum Managing Director und Chief Marketing Officer. Choi, die in New York ansässig ist, kommt von Goldman Sachs Asset Management. Dort war sie als Head of Global Marketing tätig.

Choi ist verantwortlich für die Marketingaktivitäten und die Markenstrategie des Unternehmens im Bereich der globalen Asset-Management-Kunden. Sie wird die Geschäftschancen von LAM durch strategische Marketing-Kommunikationsprogramme vorantreiben. Darüber hinaus soll Coi eng mit dem Vertrieb zusammenarbeiten, um die Investmentlösungen und -einblicke von LAM zu bewerben. Sie wird zudem LAMs Marketingaktivitäten betreuen. Ziel sei es, die Möglichkeiten der Kundenbindung zu verbessern, betont LAM.

Vor ihrem Wechsel zu LAM war Choi 18 Jahre lang für Goldman Sachs Asset Management tätig, wo sie eine Reihe von hochrangigen globalen Marketingpositionen innehatte, darunter Head of Americas Marketing und Head of Americas Institutional Marketing. Choi hält einen Bachelor of Science von der Georgetown University in Washington DC.

„Angesichts der zunehmenden Komplexität der globalen Kapitalmärkte und der wachsenden Vielfalt unserer Anlagelösungen erfordern unsere Marketingbemühungen ein erhöhtes Maß an Fachwissen, Geschicklichkeit und Kreativität“, sagte Nathan Paul, Chief Business Officer, LAM. „Joanne Choi verfügt nicht nur über die entsprechende Erfahrung, sondern versteht auch die Feinheiten unseres Geschäfts und die Möglichkeiten, unsere Strategien so zu positionieren, dass sie die Bedürfnisse unserer Kunden bestmöglich erfüllen.“