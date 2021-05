Ostrum AM ernennt CIO für Investmentstrategien und ALM-Lösungen für Versicherungen

Gaëlle Malléjac berichtet an Ibrahima Kobar, CIO bei Ostrum Asset Management. Sie wird außerdem dem Ostrum Asset Management Executive Committee abgehören. In ihrere neuen Funktion ist Gaëlle Malléjac zuständig für alle Investmentportfolios, welche Ostrum für Kunden aus der Versicherungsbranche auflegt. In ihren Verantwortungsbereich fallen ebenfalls die Risiko- steuerung sowie die Entwicklung neuer Geschäftsstrategien.

Ibrahima Kobar, Chief Investment Officer at Ostrum AM, sagte: “Mit Gaëlle Malléjac haben wir eine erfahrene Expertin an Bord genommen, mit deren Hilfe wir unsere herausgebobene Stellung als Anbieter für Investmentlösungen für Versicherungen in Kontinentaleuropa weiter ausbauen werden.”

Gaëlle Malléjac verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Asset Management Branche. Ihre Laufbahn begann sie 1994 im Fixed Income-Bereich der Banque Financière Groupama. 1997 kam sie als Anleihemanagerin für Versicherungsportfolios zu Groupama Asset Management. Zwischen 2002 und 2011 war Gaëlle zunächst Head of Fixed Income für institutionelle Kunden und anschließend Head of Fixed Income and Credit. Im Jahr 2012 wurde sie zum Head of Fixed Income ernannt. Seit Oktober 2015 war Gaëlle Malléjac Head of Investment, aktives Portfoliomanagement, zuständig für Fixed Income, Aktien und Wandelanleihen, Multi-Asset und Financial Engineering. Sie war auch Mitglied des Managementkomitees bei Groupama Asset Management.

Gaëlle Malléjac hat einen Master in Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finanzen von der Universität Rennes I und ein Postgraduierten-Diplom (DESS) in “International Banking and Finance” von der Universität Le Havre.