Axa IM bringt Metaverse-Fonds

Das Metaverse und sein zukünftiges Potenzial in den Bereichen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen haben Axa Investment Managers dazu veranlasst, einen entsprechenden Fonds aufzulegen.

Axa Investment Managers hat den Axa WF Metaverse Fonds aufgelegt. Der Fonds soll in Unternehmen investieren, die die digitale und physische Welt zusammenbringen. Als Teil der Themenfondspalette von Axa IM wird er in aufstrebende Metaverse-Wachstumschancen in einer sich schnell entwickelnden Wirtschaft investieren. Der Fonds wird als Artikel 8-Produkt gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.

Die global ausgerichtete Strategie wird als aktiv verwalteter Multi-Cap-Aktienfonds mit langfristigen Wachstumschancen ausgestaltet, welche sich durch das Metaverse sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern ergeben. Hierbei kommt die langjährige Expertise von Axa IM im Bereich innovativer Technologien zum Tragen.

Um ein Engagement in langfristige Trends zu ermöglichen, die eine Diversifizierung entlang der sich ändernden Marktbedingungen erlauben, wird in folgende zentrale Teilbereiche investiert:

Gaming – Weitgehend als erster Baustein des Metaverse anerkannt und bietet eine Möglichkeit, endlose Welten zu erkunden, personalisierte Erfahrungen zu schaffen und gleichzeitig mit einer großen Anzahl von Spielern zu interagieren.

– Weitgehend als erster Baustein des Metaverse anerkannt und bietet eine Möglichkeit, endlose Welten zu erkunden, personalisierte Erfahrungen zu schaffen und gleichzeitig mit einer großen Anzahl von Spielern zu interagieren. Social – Grundlage des Metaverse sind Plattformen, die die Erstellung von Inhalten, die laufende Pflege von Live-Erlebnissen, Benutzeroberflächen und soziale Interaktionen ermöglichen.

– Grundlage des Metaverse sind Plattformen, die die Erstellung von Inhalten, die laufende Pflege von Live-Erlebnissen, Benutzeroberflächen und soziale Interaktionen ermöglichen. Working – Es wird erwartet, dass das produzierende Gewerbe einen großen Teil des Metaverse-Marktes ausmachen wird. Immer anspruchsvollere Funktionen ermöglichen es Spezialisten, leistungsstarke 3D-Echtzeitsimulationen oder „digitale Zwillinge“ zu entwerfen und zu simulieren. Auch für Büroangestellte bietet das Metaverse aufregende Möglichkeiten für eine gemeinschaftlichere und immersivere Arbeitsumgebung.

– Es wird erwartet, dass das produzierende Gewerbe einen großen Teil des Metaverse-Marktes ausmachen wird. Immer anspruchsvollere Funktionen ermöglichen es Spezialisten, leistungsstarke 3D-Echtzeitsimulationen oder „digitale Zwillinge“ zu entwerfen und zu simulieren. Auch für Büroangestellte bietet das Metaverse aufregende Möglichkeiten für eine gemeinschaftlichere und immersivere Arbeitsumgebung. Enabling – Bestimmte Wegbereiter werden der Schlüssel sein, um das Entwicklungstempo für das Metaverse zu bestimmen. Dazu zählen Sektoren wie Halbleiter, technologische Infrastruktur, Cybersicherheit und Payment.

Pauline Llandric, Fondsmanagerin des Axa WF Metaverse Fonds, kommentiert: „Wir befinden uns in der Anfangsphase eines langfristigen Trends, der schnell wächst. Wir glauben, dass es in diesem Bereich eine breite Palette von globalen Unternehmen und Chancen gibt. Revolutionäre, bahnbrechende Fortschritte in der Technologie haben die Art und Weise verändert, wie wir leben, uns unterhalten, arbeiten und Geschäfte machen. Das Metaverse ist die Verschmelzung der virtuellen und der physischen Welt, in der immer mehr Technologie in den Alltag einfließt und in der die Evolution des Internets Menschen, Orte und Dinge miteinander verbindet.“

Derzeit besteht das Metaverse-Universum aus rund 250 Aktien. Axa IM wird auf Grundlage eines fundierten Research- und Aktienauswahlprozesses 40-60 Titel auswählen, die als am relevantesten erachtet werden. Der Fonds wird von Pauline Llandric zusammen mit den Fondsmanagern Tom Riley und Jeremy Gleeson verwaltet, die bei Axa IM die Strategien Robotech und Digital Economy leiten.

Mark Hargraves, Global Head of Axa IM Equity, fügt hinzu: „Wir glauben, dass Axa IM einer der ersten aktiven Themeninvestoren im Bereich Metaverse ist, wobei diese Fondsauflegung auf unserer langjährigen Erfahrung mit langfristigen themenbezogenen Investitionen aufbaut. Das Metaverse ist eine wachsende und greifbare Anlagechance, die von realen Unternehmen mit dem Potenzial für jährliches starkes Wachstum in den nächsten zehn Jahren angetrieben wird. Mit einem globalen Kundenstamm erwarten wir, dass immer mehr Unternehmen aus neuen Sektoren – wie dem Gesundheitswesen und dem Finanzsektor – hinzukommen werden, da die Fähigkeiten zunehmen, um die vielversprechenden Investitionsmöglichkeiten in diesem Bereich zu stärken.“